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未實質審查要投票 民眾黨團：民進黨霸道傷害台灣民主

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨明天要強勢投票表決通過監委人事，是傷害台灣民主惡例。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨明天要強勢投票表決通過監委人事，是傷害台灣民主惡例。圖／民眾黨團提供

立法院長游錫堃稍早在議場一片混亂中宣告監委人事審查完竣，明天將進行表決。台灣民眾黨團發出聲明表示，民進黨刻意放任國民黨破壞議場，以閃過實質審查，同時以一黨獨大的霸道優勢，將在明天強勢投票表決通過監委人事，硬生生輾壓其他政黨委員的職權，實屬傷害台灣民主惡例。

民眾黨立委邱臣遠表示，根據「立法院職權行使法」第30條，監察院委員提名人應受到立法院的審查與詢問，被提名人需要列席說明與答詢；若因為特殊情境，就刻意跳過實質審查及答詢階段，就是違背立法院職權行使法第30條之規定。

邱臣遠指出，依照臨時會審定之議程，14日、15日、16日為全院委員會，進行監察院院長、監察委員被提名人資格之審查會議；根據立法院職權行使法第29條、第30條規定，全院委員會既未召開，且被提名人未經過實質審查與詢問，立法院17日院會就逕自投票表決，有違反立法院職權行使法同意權行使之規定。

民眾黨團批評，民進黨以一黨獨大的霸道作為，未依相關規定，完全不符合程序民主精神。

立法院 台灣民眾黨 民進黨

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