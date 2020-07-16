清廉破功？王世堅：柯文哲無心市政 變兼差市長

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻有建管處公務員從中向業者索賄，柯市府清廉破功？民進黨北市議員王世堅今天批評，這次的索賄涉弊，恐只是柯市府的冰山一角。柯文哲已經無心市政，人在市府、心在柯黨，柯文哲已經不是專任市長，已經變成兼差市長。

王世堅說，柯文哲之前曾批評外縣市的縣市長、官員，「什麼都不知道，可以去死一死」，王世堅也反問柯，這次的涉弊案件，「你現在也不知道，是不是有要去死一死？」

王世堅也質疑，建管處爆出有公務員疑大膽索賄，但這可能是柯市府貪腐的冰山一角，背後恐還有靠山，因一張電梯檢查表，並非只有一個公務員簽了名就過關，還有多少人要簽名、要監督？柯文哲應該好好去了解。

王世堅說，柯文哲也應該啟動政風處，尤其過去好幾年，政風都是呆坐一旁等同是「中風處」，後來中風好了，就開始把風，幫各局處把風。王世堅說，過去就有議員發現有弊端，曾交代政風去調查，結果政風不查怎麼一回事，竟還通風報信給要查察的單位，所以呼籲柯文哲應該收心，應將心收回北市府，也應該交代政風處做基本的調查。

由於柯文哲第二任已3度被檢調搜索，柯還說北市還是全台最清廉？王世堅說，柯文哲的自我感覺良好，但沒有自我要求，嘴巴講講也沒有當一回事，柯文哲本人做了最壞示範。

王說，柯文哲與遠雄私下施作大巨蛋，看在市府官員眼裡，這就是私相授受，尤其柯市長可以與遠雄大財團私相授受，底下的官員就會覺得要個小紅包，應該也不算什麼，當柯文哲與大財團暗渡陳倉，就無法要求屬下的各級官員，柯文哲做了最壞示範。