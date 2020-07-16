影／院長女兒投標惹議？蘇貞昌：政治攻擊抹黑到此為止

行政院長蘇貞昌今天今天下午出席台中林酒店舉辦的「工具機口罩國家隊感恩會」前，接受媒體訪問有關三女兒蘇巧純投標新竹市惹議，遭藍營質疑「院長女兒去新竹市府投標，林智堅敢不給嗎？」一事回應表示，女兒蘇巧純因為政治關係被扭曲、抺黑，攻擊到整個家人，他覺得很不捨，她也決定往後在他任公職期間，不投標任何政府標案。「我希望大家都能多鼓勵年輕人，讓台灣各行各業都很好，政治的攻擊和抹黑就到此為止」。媒體問「院長會覺得可惜嗎？」蘇貞昌沒有回應，只說「好，謝謝」。

國民黨日前召開記者會，以今年中央補助新竹市政府70億元，蘇貞昌三女兒蘇巧純的「二三設計」在5月18日獲得新竹市政府「未來親子互動藝術戶外策展規劃執行案」700萬元標案，質疑「院長女兒去新竹市府投標，林智堅敢不給嗎？」引發外界討論。

蘇貞昌說，女兒蘇巧純出國留學後返國，與志趣相投年輕人組公司工作超過十年，這十年他沒有任公職，她的努力在業界獲肯定，也獲國內外大獎，這跟台灣很多年輕人一樣，很不簡單，不過現在因為政治關係被扭曲、抺黑，攻擊到整個家人，她覺得很不捨，她也決定往後在他任公職期間，不投標任何政府標案。