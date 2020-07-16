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影／院長女兒投標惹議？蘇貞昌：政治攻擊抹黑到此為止

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長蘇貞昌今天接受媒體訪問有關三女兒蘇巧純投標新竹市惹議回應表示，政治的攻擊和抹黑就到此為止。記者趙容萱／攝影
行政院長蘇貞昌今天接受媒體訪問有關三女兒蘇巧純投標新竹市惹議回應表示，政治的攻擊和抹黑就到此為止。記者趙容萱／攝影

行政院長蘇貞昌今天今天下午出席台中林酒店舉辦的「工具機口罩國家隊感恩會」前，接受媒體訪問有關三女兒蘇巧純投標新竹市惹議，遭藍營質疑「院長女兒去新竹市府投標，林智堅敢不給嗎？」一事回應表示，女兒蘇巧純因為政治關係被扭曲、抺黑，攻擊到整個家人，他覺得很不捨，她也決定往後在他任公職期間，不投標任何政府標案。「我希望大家都能多鼓勵年輕人，讓台灣各行各業都很好，政治的攻擊和抹黑就到此為止」。媒體問「院長會覺得可惜嗎？」蘇貞昌沒有回應，只說「好，謝謝」。

國民黨日前召開記者會，以今年中央補助新竹市政府70億元，蘇貞昌三女兒蘇巧純的「二三設計」在5月18日獲得新竹市政府「未來親子互動藝術戶外策展規劃執行案」700萬元標案，質疑「院長女兒去新竹市府投標，林智堅敢不給嗎？」引發外界討論。

蘇貞昌說，女兒蘇巧純出國留學後返國，與志趣相投年輕人組公司工作超過十年，這十年他沒有任公職，她的努力在業界獲肯定，也獲國內外大獎，這跟台灣很多年輕人一樣，很不簡單，不過現在因為政治關係被扭曲、抺黑，攻擊到整個家人，她覺得很不捨，她也決定往後在他任公職期間，不投標任何政府標案。

新竹 蘇貞昌

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