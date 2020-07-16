夜夜秀未利益揭露？工作人員護駕稱「今天不是曾博恩」

監察院日前公布2020選舉政治獻金收支明細，意外發現三位總統候選人，都有付費上「博恩夜夜秀」節目，引發外界熱議。廣告小妹也在臉書貼出Youtube規定，若是刊登付費產品，必須揭露是商業合作，網紅議員邱威傑也認為有道德瑕疵。

對此，「博恩夜夜秀」主持人曾博恩今出席北市教育局活動，媒體追問相關議題，只見身旁工作人員不斷阻擋，並稱「今天是史讀樞而已，今天不是博恩」，曾博恩則不發一語，快步向前驅車離去。

今年總統大選前，「博恩夜夜秀」分別邀請韓國瑜、蔡英文擔任嘉賓，但根據監察院日前公布政治獻金收支，意外曝光韓國瑜花了31萬元上節目，還比蔡英文貴18萬元，而曾博恩在節目中，用手機撥號給韓國瑜，當時他在節目宣稱「完全沒set」，如今監察院資料公開，也引發網友質疑「根本就是一場秀」。國民黨立委更有意提案修「選罷法」，將網路媒體納入競選廣告刊登項目。

台北市教育局今舉辦「磅礡經典，靈巧閱讀」活動，邀請台北市長柯文哲、台灣吧營運長蕭宇辰，曾博恩也化作「媽寶學霸史櫝樞」登場，與在場學生聆聽導讀。

會後媒體趨前訪問，只見曾博恩快步離場，身旁工作人員則不斷阻擋，媒體追問跟韓國瑜的對談只是一場秀？工作人員不斷回「不好意思謝謝」，至於怎麼看立法院要修博恩條款？只見曾博恩仍低頭不語，身旁工作人員則不斷表示「今天是史讀樞而已，今天不是博恩」，不斷宣稱「今天就是史讀樞的公開活動，不是薩泰爾。」

台灣吧營運長蕭宇辰也從旁緩頰，「今天活動性質比較不一樣，也不是代表薩泰爾」，至於是否改天出面說明，仍見曾博恩不發一語，搭上坐車離去。