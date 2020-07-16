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貪汙被起訴不到前朝一半 柯文哲：我仍深自檢討
錢櫃林森店日前大火釀6死不幸，北市府加強全台營業場所電梯安檢，不過卻有建管處公務員從中向業者索賄。台北市長柯文哲今天在臉書貼文表示，北市建管處傳出有基層藉職務之便，在檢驗電梯時，涉嫌向廠商收賄，柯說，「這種只求個人私利，罔顧人民安全的行為，讓我非常痛心。」
柯文哲說，「清廉勤政」是基本要求，他擔任台北市長近6年來，以公開透明致力消除可能的弊端。台北市政府因為貪污被起訴的人數，不到前朝一半，也沒有任何一級首長因為貪污被起訴。
但百密仍有一疏，儘管整起案件目前還在調查，他仍深自檢討。
柯說，調查之後，北市府絕對毋枉毋縱，繼續努力，讓「清廉勤政」深化成組織價值，讓「清廉政治」真正成為北市府的DNA。
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