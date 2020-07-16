港特首稱泛民初選違法 民進黨：國人赴中港澳提高警覺

香港民主派近日舉行立法會選舉初選，有61萬人參加投票，香港特首林鄭月娥表示，過去兩天所發生的事，她不會形容為「初選」，她更指出，初選可能違反了港區國安法中「顛覆政權」罪行。民進黨表示，中國政府對民主自由的敵視，才是激發港人踴躍參與民主黨派初選的最大動力。民進黨也提醒，請國人前往中國及港澳地區前要更提高警覺，本黨公職人員，非必要亦切勿前往中國與港澳地區。

民進黨表示，民主初選目的是為了在眾多優秀參選人中選出最適合候選人參加大選，進行的預備性選舉，是穩固選舉制度和穩定民主運作的重要機制，舉凡民主國家皆有各種不同類型的初選制度。中國政府及港府指稱，民主派初選是少數團體和頭面人物獲「外部勢力」支持，「嚴重挑釁」現行香港選舉制度。這種說法嚴重低估了香港人民對民主自由的渴求。中國政府對民主自由的敵視，才是激發港人踴躍參與民主黨派初選的最大動力。

民進黨說，香港特首林鄭指稱「企圖號召達到立法會席次過半來癱瘓施政，恐違反港區國安法」，如此宣稱，更顯見中共與港府透過「港區國安法」壓制、阻擾港人的民主權利，完全背離民主自由的價值，令「一國兩制」的承諾更顯荒謬。

民進黨說，由於中共與港府相關作為，已致使香港情勢緊繃，並嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全。陸委會日前已向國人提出警示，設立因應「港版國安法」專區，並例舉「惡法地雷」。