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跟著蔡英文跑選舉 蔡碧仲女月領9萬 陳明文女4萬

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立委陳明文（左）法務部次長蔡碧仲（右）。 本報資料照
立委陳明文（左）法務部次長蔡碧仲（右）。 本報資料照

監察院日前公布2020年總統大選政治獻金收支明細。根據蔡英文陣營所申報的資料顯示，民進黨立委陳明文女兒陳冠穎在大選期間月薪約為4萬元；法務部次長蔡碧仲女兒蔡舒景也領有約9萬月薪。而蔡陣營競選總幹事林錫耀所領取的薪資及年終，則不如競辦發言人林鶴明。

曾在民進黨中央擔任專員蔡舒景，2020也加入蔡英文競選團隊，月薪也不輸民進黨中央黨部主任級待遇。蔡舒景在這次申報紀錄中共有七筆資料。五筆月薪資分別為二筆8.6萬元、二筆9.1萬元，與一筆9.3萬元； 獎金及年終則有26.7萬元，另有一筆2900元的返還支出。

陳冠穎畢業之後，先進入新進人員月薪約3萬多的網路媒體擔任政治記者，選舉期間轉入蔡英文競選連任辦公室擔任社團聯繫專員。這次申報資料中，陳冠穎有六筆支出資料，皆為「人事費用支出」，包括二筆4.1萬元、二筆4.1萬元與一筆4.7萬元的月薪資支出；另有一筆7.3萬元的獎金與年終。

林錫耀在這次申報資料的支出項目中共有6筆資料，項目名稱均為「人事費用支出」，其中五筆為約11萬元的月薪資，一筆為31萬3350元的年終及獎金。

林鶴明在這次申報資料的支出項目中同樣有六筆資料，項目名稱也同樣都是「人事費用支出」，四筆月薪資分別為11.7萬元、11.9萬、6.9萬元與12.5萬；另有二筆年終及獎金，共36萬元。

薪資 民進黨 蔡英文

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