影／市府官員涉貪！柯：北市全台最清廉 藍批狂做總統夢

林森錢櫃ktv大火，造成6人不幸罹難，也燒出市府官員涉貪的案外案。檢調調查，台北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，利用職務檢查建築物昇降設備，涉嫌向廠商和業者收賄，除了私自聘用助理，還獅子大開口，要求支付助理薪資。檢調15日兵分27路搜索，傳喚39人到案，展開漏夜偵訊，其中周宗錡和另外8名涉案人員以10萬元交保，曾華崇則是複訊後遭檢方聲押。對此台北市長柯文哲回應，已經下令副市長彭振聲，負責成立專案小組調查，會找時間向外界說明。媒體追問柯市府是否清廉破功，柯文哲強調，不會啦！北市府8萬人的團體，沒辦法保證每個人都沒事 :「我自己相當有自信，中高階的不會有問題，但那低階的，有時候還是要去查為什麼」。

台北市議員游淑慧則酸柯文哲，應該要吃循利寧了，對於北市府的掌控已經是末梢神經失靈。她也點出這個案子是由檢調主動偵辦，在這之前難道沒有人向市府檢舉過，還是檢舉了卻被市府置之不理？她也呼籲柯文哲「不要再每次都用嘴巴來治理這個城市，不斷的做著3年後的總統大夢」