神秘「凡工」大選賺2700萬惹議 民進黨：勿再捕風捉影

日前2020年大選政治獻金公開上網，其中蔡英文總統的競選經費中，有超過2700萬元流向「凡工有限公司」，但該公司在選後就關門，被質疑是御用公關公司。最近「凡工」再度被爆料，指負責人邱瀚逸背後的藏鏡人是台北市前副發言人黃大維，且黃大維與民進黨前秘書長洪耀福熟識及文總秘書長林錦昌都熟識。

蔡英文前競選幹部表示，凡工是由一群年輕人所組成的團隊，成員原本各有相關專業，由於在2018年後「韓流」席捲網路，基於認同蔡總統，便組成團隊協助蔡總統的Youtube頻道經營。

民進黨今天再度發出聲明，強調總統大選期間，競選總部各項委外業務的規畫、執行，每一項都會洽各領域專業人士、單位辦理，經費的支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報，一切合法，也都公開透明。

民進黨發言人顏若芳表示，在沒有實際證據下，針對部分參與選舉的業務公司或刻意去連結無涉選務的人士，以其過去職務經歷做莫名牽連與影射，顯然是「先射箭再畫靶」，刻意製造宣染，相關當事人已經向外界公開澄清，籲請勿再捕風捉影，以訛傳訛，製造假消息。

顏若芳表示，總統大選期間，競選總部有許多年輕夥伴，原各自從事於影像、社群相關工作。大家基於認同蔡總統理念，為了協助選戰而短期參與競總相關業務，選舉結束後也各自回到專業領域，這本是影音自由工作者的業務常態。即使是如「凡工有限公司」這樣合組工作室接案，也都需符合政府相關法規登記、申報稅務。尤其大家都知道參與選舉工作，更容易被放大檢視，甚至被政敵攻擊，因此相關單位都格外要求務必依法辦理。