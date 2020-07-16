雙北想重回行政院會 政院：視疫情狀況調整、陸續規劃

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜近日都表達想重回行政院會，行政院發言人丁怡銘今在院會後記者會時表示，之前因為防疫考量，六都首長列席行政院會改為視訊參與，既然有首長想列席院會，將會視疫情狀況調整，陸續規劃。

行政院每周四固定召開行政院會，六都市長或代表都可列席院會，但因新冠肺炎防疫，今年4月9日起，6都代表與非在台北辦公的部會首長，皆不用到行政院出席或列席院會，而是改採視訊會議與會。

不過近日疫情趨緩，台北市長柯文哲日前呼籲政院應留下一個可以溝通的管道；新北市長侯友宜則說，行政院會對六都溝通是一個非常重要的管道，如果能夠再邀六都參加，樂於跟行政院一起並肩作戰。

丁怡銘今受訪表示，之前是因應疫情，考量列席單位因為防疫需求，有比較多公務，因此請列席單位不用來參加院會，但現在既然有首長想列席院會，將會視疫情狀況調整，陸續規劃。