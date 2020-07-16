吳益政發表首波競選CF 主題：支持做事者別讓阿舅回來

高雄市長候選人吳益政今天在台北舉辦記者會，發表首波競選CF，主題是《支持—默默做事的人》煙火篇和陽光篇兩支形象影片，呼籲民眾共同支持「默默做事的人」，別讓「阿舅回來」。

吳益政競選總幹事立委蔡壁如細數吳益政18年來，默默做事的問政成果清單，證明經濟和環保可以共存，讓「陽光經濟」取代「黑金經濟」，讓市民都可以安心賺乾淨的錢，而不是財團利用官商勾結賺黑心的錢。吳益政連任五屆議員的成果，具備市長的格局，讓吳益政來當市長，用未來兩年確認高雄的永續發展的框架，讓重工業的高雄轉骨為南台灣都會聯合治理的門戶，重回亞洲地圖。

吳益政問政成果清單的五大領域包括：陽光綠能（綠建築自治條例等）、人本交通（自行車環境和輕軌建設等）、環境正義（反空汙、馬頭山、旗山、大社等）、文史保存（眷村保存、老屋自治條例等）、醫療長照（公立醫院轉型長照醫院等）。蔡壁如希望高雄市民一起支持「默默做事的人」當市長，吳益政和柯文哲北高雙市長連線「一加一大於二」，雙城攜手讓台灣變得更好，三十天後的選舉，千萬不要讓「阿舅回來」。

吳益政從2002年連任5屆高雄市議員，陳菊則從2006年起擔任12年的高雄市長。吳以高雄在地觀點評論，肯定前八年的陳菊表現，但是最後一屆的四年，陳菊開始「走鐘」，不再傾聽民意，他到處協助高雄市民，保護乾淨的空氣、捍衛人權。民進黨被韓流衝擊只是表象，市府與市民對立造成遍地烽火，才是問題的根源。