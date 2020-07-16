撞范雲稱「用肚子不會懷孕」 婦團怒要求陳雪生道歉

針對國民黨籍立委陳雪生公然性騷擾民進黨立委范雲，台灣婦女團體全國聯合會等26個婦團發表聯合聲明痛批陳雪生嚴重缺乏性別平等意識、毫無自省，婦團也提及，此事件無疑重現無性平意識者對女性及性騷擾輕蔑的惡劣態度，更再次證實許多性騷擾案件爆出後，加害者對受害者的再度傷害及抹黑一直存在。婦團除強烈譴責陳雪生惡質行徑，更要求他公開道歉。

聯合聲明的婦女團體包括台灣婦女團體全國聯合會、台灣女人連線、台灣21世紀婦女協會、台北婦女新知協會、高雄婦女新知協會、台南市性別平等促進會、台南市女性權益促進會、台北市社區婦女協會、彭婉如文教基金會、台灣女科技人學會、勵馨社會福利事業基金會、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台北市台灣婦女會與台北水噹噹姐妹聯盟等。

聲明指出，事情發生當下，范雲已明確表達感到不舒服，陳雪生卻以嘻鬧口吻回應「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」這類不具基本性別意識的言語，基本上是完全扭曲「性騷擾」的意義。

聯合聲明表示，很遺憾性騷擾防治法已經施行15年，竟還有立委不明白「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」就是性騷擾，和懷孕與否無關，若陳雪生在第一時間回應遭抗議後，能迅速請教性別平等專家，並在後續回應時誠心檢討與道歉，這件事也能傳遞正確的性別平等概念。

然而，不可思議的是，陳雪生面對媒體採訪時，竟再以「肚子碰到一下就在幹什麼，太偉大了，真是的」、「這種宣傳廣告很低級，不想聽啦」、「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金」等惡質話語試圖開脫及抹黑，其辦公室主任甚至譏諷范雲在刷存在感、「照照鏡子」。聲明指出，這類「加害者常見口吻」的回應所顯示的，正是嚴重缺乏性別平等意識，毫無自省，且再一次羞辱性騷擾被害人。

聲明說，每個人都有不受性騷擾的權益，這是我國法律保障人民的基本人權，陳雪生所屬政黨竟然全體噤聲，彷彿默許此類情事繼續發生，此次的性騷擾事件，重現了無性平意識者對於女性及性騷擾極度輕蔑的惡劣態度，也再次證實許多性騷擾案件爆出後加害者對受害者的再度傷害及抹黑一直存在，身為政治人物，應該以身作則，誠心檢討。