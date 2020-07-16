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民眾黨團號召民眾：三倍券捐公益

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／民眾黨團提供
圖／民眾黨團提供

振興三倍券正式上路，民眾黨團總召賴香伶今呼籲民眾除了使用三倍券消費刺激經濟，也捐做公益。

賴香伶表示，這一兩天，許多民眾都興高采烈的去超商或郵局領取三倍券，雖然三倍券的政策討論已久，不同的領取管道也讓民眾有些困惑，但終究還是上路了。她個人也由家人幫忙領取三倍券，約排隊15分鐘才領到，民間是有一些抱怨，但程序上還是可以慢慢領導，希望大家以輕鬆的心情看待這件事情。

賴香伶並認爲，現在民眾可能比較關心，加碼措施怎麼使用，商家推出的住宿餐飲優惠，怎麼去消費，不過還是期待有更有意義的用途。

民眾黨團指出，疫情之後，公益團體的捐款下降二成至三成。賴香伶表示，黨團號召民眾拿三倍券做公益使用，尤其從疫情開始到現在，公益團體確實在捐款與物資方面很辛苦，盼大家在花三倍券刺激經濟的同時，也可以幫忙公益漸漸起色，下半年勸募不會那麼辛苦。

賴香伶 疫情 捐款

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