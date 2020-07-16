插旗台南？民眾黨：以戰養戰、每場選舉不缺席

台灣民眾黨今天在台南舉辦3天的暑期青年營隊，被政壇視為台灣民眾黨主席柯文哲要插旗台南，為接下來的2024年總統大選布局，民眾黨指出，藍綠在全台各地深耕已久，希望能給人民第三種選擇，現場每一場選舉基本上都不會缺席，以戰養戰來培養地方實力。

台灣民眾黨公關長吳怡萱表示，民眾黨每地區會舉辦地方政治研習班，這個月剛好在台南，又碰上暑假，因此結合青年營隊以「選戰」題目為主軸，找來台南市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩、文創部主任柯昱安、民眾黨發言人陳宥丞、蔡峻維、台北市副市長黃珊珊機要秘書劉瀛仁等，以青年幕僚角度出發，分享實務經驗。第3天由柯文哲、立委蔡壁如親自演講授課。

吳怡萱說，此次營隊是培訓人才的過程，會從中挑選，評估有沒有適合留下來的人才，未來若能沿用到適用的職位，我們會多加利用。

民進黨立委林俊憲認為，民眾黨在台南舉辦青年營隊，代表柯文哲要插旗台南，民眾黨在高雄市長補選也沒缺席，象徵柯文哲準備2024總統大選布局南台灣，民眾黨積極拉攏年輕人，更是為了2022年縣市議員選舉、縣市長，民眾黨一定也是虎視眈眈。不過，台南是傳統藍綠二分天下，柯文哲要插旗進來恐怕沒那麼容易，大家拭目以待，民進黨也會持續努力。

吳怡萱說，藍綠傳統政治版圖穩固，民眾黨拓展每一步都不易，因此在屏東崁頂鄉長及高雄市長補選都不缺席，接下來還有台中和平區長補選，希望靠以戰養戰培養地方實力，累積經驗、深根基層，未來藍綠白是否三分天下還是由選民決定。