快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

蘇巧純標政院標案 國民黨：不應以違反利益迴避開罰？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？

國民黨革實院院長羅智強說，前總統馬英九任台北市長時，姐姐馬以南任職公司得標北市聯醫標案；前閣揆劉兆玄在職時，弟弟任職公司得標當時衛生署標案，都因違反利益迴避受罰，蘇巧純還是蘇貞昌一等親，這樣標政院標案沒問題？

對於蘇巧純表示，之後不再接政府標案，羅智強揶揄，爸爸當行政院長，蘇不接政府標案本來就是該做的事情，現在拖到被罵了才做，如果馬政府時代行政院長子女也如此，民進黨會就此作罷？諷刺「人不要臉鬼都怕、蘇家天下好威風」。

文傳會副主委王鴻薇則指出，2018年市長選舉時，民進黨跨縣市民代到監察院告發當時的台中市長候選人盧秀燕，將選舉經費支付委託家族經營的行銷公司，質疑是昨手拿政治獻金，右手給家族公司。

王鴻薇說，這次立委選舉時，蘇貞昌另一女兒、立委蘇巧慧也委託蘇巧純所屬「二三設計」586萬元文宣案，當初到監察院告發盧秀燕的人怎麼卻裝聾作啞？究竟是怎樣的雙重標準？蘇巧純標政院標案，政府難道不應以違反利益迴避開罰？

文傳會主委王育敏揶揄，在民進黨內，只要舅舅當立法院長，姪子就可去國營事業當總經理；只要是總統愛將跟親信，就可以標好幾千萬政府標案；如果爸爸準備當行政院長，政府千萬的標案也通通不是問題，民進黨就是道地雙重標準。

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？記者周志豪／攝影

行政院 民進黨

延伸閱讀

防治濁水溪揚塵 蘇貞昌：方向對了，做就有效

蘇巧純聲明不接蘇內閣期間標案 羅智強：早該做 笑死人

藍批4大亂象 馬英九：不認同三倍券但會領取

經濟日報社論／特別預算浮濫 財政惡化先兆

相關新聞

蘇巧純標政院標案 國民黨：不應以違反利益迴避開罰？

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新...

姚金祥：力促台灣瑞典經貿關係發展 5G台美歐合作

外交部北美司司長姚金祥本月將赴歐擔任台灣駐瑞典代表，兼轄挪威。他今天說，將力促台灣與瑞典的經貿投資關係進一步發展，並在5...

插旗台南？民眾黨：以戰養戰、每場選舉不缺席

台灣民眾黨今天在台南舉辦3天的暑期青年營隊，被政壇視為台灣民眾黨主席柯文哲要插旗台南，為接下來的2024年總統大選布局，...

博恩收30萬行銷韓國瑜代價是什麼？一張表曝各網紅行銷成效

打電話邀請韓國瑜的橋段完全沒有事先安排好，如今被發現全是一場秀，引來網友一片譁然，不少網紅也紛紛跳出來批評此事。

26婦團聯合聲明：陳雪生涉性騷擾 要求公開道歉

台灣婦女團體全國聯合會等26個婦團今天發表聯合聲明表示，中國國民黨籍立法委員陳雪生嚴重缺乏性別平等意識、毫無自省，且再次...

U值媒／在修憲前 民眾真了解憲政體制嗎？

最近廢除考試院、監察院的聲浪不斷，且蔡英文總統也提出了修憲的可能性方案，縱使在政治上有極多考量性存在，而使這個議題一直以來都呈現「只聞樓梯響，不見人下來」的現實情況。另一方面，不論想把五權憲法修正為三權分立的方案，或是以監察院存廢成政黨攻防點的爭議，都涉及到一點，那就是我國憲政體制是否需要隨之更動？

高雄藍營議員再追慶富案 焦點定在王端仁和陳菊

國民黨籍高雄市議員黃紹庭今天在市政總質詢時再追高雄市海洋局前局長王端仁與慶富集團的關係，認為王端仁最近被公懲會申誡，市府...

蘇巧純聲明不接蘇內閣期間標案 羅智強：早該做 笑死人

因為被指透過行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的背景接政府標案，二三設計發表聲明表示，今後在蘇貞昌任閣揆期間，都不會再投標政府標案...

邱創煥上午告別 馬英九任主祭官、朱、江覆國旗、黨旗

考試院前院長邱創煥七月初睡夢中辭世，享耆壽96歲，上午在台北市立第二殯儀館辦告別式。儀式中也由前總統馬英九任主祭官，考試...

駁蘇家天下罵名 蘇巧純：蘇貞昌任期中不再投政府標案

國民黨市議員羅智強日前重提舊案，質疑行政院長蘇貞昌動用影響力，讓女兒蘇巧純拿下政府標案，形成「蘇家天下」。蘇巧純今在二三...

考試院前院長邱創煥告別式 前總統馬英九擔任主祭

考試院前院長、前台灣省主席邱創煥告別式上午在台北第二殯儀館進行覆旗榮典，前總統馬英九擔任主祭，國民黨主席江啟臣、國民黨前...

表態會領三倍券 朱立倫：振興經濟、救失業才是重點

行政院因應後新冠肺炎疫情時期推出的振興三倍券昨天開放領取，國民黨前主席朱立倫上午受訪表示，「我當然最後會去領，與同事商量...

熱門新聞

李眉蓁「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

駁蘇家天下罵名 蘇巧純：蘇貞昌任期中不再投政府標案

陳柏惟再出新招 邀議場內藍委丟壘球「團結台灣」

范雲指控遭性騷擾 羅智強反問：當年有譴責蘇震清嗎？

丹丹已不賣皮蛋瘦肉粥 陳其邁酸李眉蓁和社會脫節

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。