蘇巧純標政院標案 國民黨：不應以違反利益迴避開罰？

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司在蘇確定接任閣揆後、上任前，得標行政院1千萬台灣科教館展覽標案，今年在得標新竹市府7百萬親子互動藝術策展案，引發未利益迴避爭議。國民黨今質疑，民進黨還有臉標榜清廉執政？

國民黨革實院院長羅智強說，前總統馬英九任台北市長時，姐姐馬以南任職公司得標北市聯醫標案；前閣揆劉兆玄在職時，弟弟任職公司得標當時衛生署標案，都因違反利益迴避受罰，蘇巧純還是蘇貞昌一等親，這樣標政院標案沒問題？

對於蘇巧純表示，之後不再接政府標案，羅智強揶揄，爸爸當行政院長，蘇不接政府標案本來就是該做的事情，現在拖到被罵了才做，如果馬政府時代行政院長子女也如此，民進黨會就此作罷？諷刺「人不要臉鬼都怕、蘇家天下好威風」。

文傳會副主委王鴻薇則指出，2018年市長選舉時，民進黨跨縣市民代到監察院告發當時的台中市長候選人盧秀燕，將選舉經費支付委託家族經營的行銷公司，質疑是昨手拿政治獻金，右手給家族公司。

王鴻薇說，這次立委選舉時，蘇貞昌另一女兒、立委蘇巧慧也委託蘇巧純所屬「二三設計」586萬元文宣案，當初到監察院告發盧秀燕的人怎麼卻裝聾作啞？究竟是怎樣的雙重標準？蘇巧純標政院標案，政府難道不應以違反利益迴避開罰？