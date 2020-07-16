蘇巧純聲明不接蘇內閣期間標案 羅智強：早該做 笑死人

因為被指透過行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的背景接政府標案，二三設計發表聲明表示，今後在蘇貞昌任閣揆期間，都不會再投標政府標案。持續緊咬此事的國民黨革實院院長羅智強回應表示，「人不要臉鬼都怕，蘇家天下好威風」。

蘇巧純今在二三設計的臉書發出聲明稿表示，二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定，遺憾因負責人的家庭背景，屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象，因此決定今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，都不會再投標任何層級政府的標案。

對於蘇巧純的聲明，羅智強回應表示，笑死人，這不是早就該做的事？心𥚃沒鬼，需要這樣斷尾求生？

羅智強並說，馬政府若有行政院長女兒，在她爸爸出任行政院長一週前，接政府1000萬的標案，然後被罵了就說再也不敢，民進黨會放過？羅智強說，人不要臉鬼都怕，蘇家天下好威風。