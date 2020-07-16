駁蘇家天下罵名 蘇巧純：蘇貞昌任期中不再投政府標案

國民黨市議員羅智強日前重提舊案，質疑行政院長蘇貞昌動用影響力，讓女兒蘇巧純拿下政府標案，形成「蘇家天下」。蘇巧純今在二三設計的臉書發出聲明稿表示，二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定，遺憾因負責人的家庭背景，屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象，因此決定今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，都不會再投標任何層級政府的標案。

行政院發言人丁怡銘則說，在院長去年回任閣揆前，二三設計就已經是業界知名的公司，成立十年以來，業務橫跨各黨執政的縣市，得獎無數，靠的都是自己的實力，包括雙北市府，朱立倫和柯文哲任內，誠品、7-11、伊甸基金會等，今年美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award)，號稱博物館界的奧斯卡獎，二三設計則是該組第四名。

丁怡銘說，此獎項第一名是故宮，第二名是紐西蘭的博物館，第三名是美國DC的間諜博物館，第四名就是二三設計的案子，國民黨會不會也認為，「美國人是看在蘇貞昌院長的面子？」

丁怡銘表示，2018年蘇貞昌競選新北市長時，這個團隊的產出一直都是全國最傑出的文宣作品。以國民黨的美學標準大概無法理解，為何美國人要給他們獎，不過既然二三設計基於不想再讓這群年輕人受到國民黨抹黑，主動退出政府標案，政院也尊重。

二三設計聲明稿全文：

二三設計於2010年成立，志在以「互動科技實踐社會創新設計」，擅長透過實體互動、各式感應偵測、導覽KIOSK、行銷體驗活動、網頁、手機遊戲、主題互動園遊會、博物館策展等多元數位手法，創造能與觀眾共感的沉浸式體驗。 十年來的努力耕耘，讓二三設計逐漸在業界打開知名度。不論是商業型專案，例如：7-11「愛的鼓勵」拍手牆、安永心食館AR互動、伊甸基金會體驗展、勤美誠品綠圈圈主題互動裝置、齊柏林特展等，或是公部門標案，例如：台北燈節世大運互動區、嘉義燈會、屏東燈會、人權博物館、科工館等，二三設計一秉初衷，不分主責或協同，都盡力將最新的互動科技融入策展體驗，讓資訊傳遞更有創意。 二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定。例如：團隊參與製作的「愛的鼓勵」拍手牆就曾獲得許多國際獎項；上週（2020年7月），二三設計更榮獲有博物館界奧斯卡獎之稱的AAM謬思獎 (Media & Technology Muse Award)，在「現場數位體驗」項目獲得佳作，與全球26個獲獎單位分享榮耀。 遺憾的是，因為本公司負責人的家庭背景，二三設計屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象。即便是依照政府公告，公開透明參與投標、合法得標的專案，也被扭曲成私相授受，這種惡意攻訐尤其在2019年蘇貞昌先生重新擔任公職後，更為頻繁。這不但對二三設計全體同仁多年的努力非常不公平，甚至對評審投標案件的專業審查老師們非常不敬。 為了讓二三設計團隊的創意與技術能被公平對待，也不造成行政院團隊更多困擾，經慎重思考，二三設計決定：今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，本公司都將不會再投標任何層級政府的標案。 二三設計負責人 蘇巧純

2020.07.16