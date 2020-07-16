博恩收30萬行銷韓國瑜代價是什麼？一張表曝各網紅行銷成效

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文／葛緯詩

網路節目《博恩夜夜秀》收取第15任總統候選人蔡英文、韓國瑜政治獻金，對比當時節目中聲稱，打電話邀請韓國瑜的橋段完全沒有事先安排好，如今被發現全是一場秀，引來網友一片譁然，不少網紅也紛紛跳出來批評此事。但撇開爭議不看，同樣是上《博恩夜夜秀》，蔡英文陣營僅支付13萬元，韓國瑜陣營卻支付31.5萬元，足足多了18.5萬元，意外成為網友討論的焦點。比較不同網紅行銷韓國瑜、蔡英文的影片成效追蹤，《博恩夜夜秀》在觀看數為表現最好的YouTuber，《波特王 Potter King》則最具話題性。

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誰是政治人物最強行銷網紅？《博恩夜夜秀》觀看數奪冠

針對收錢行銷政治人物一事，《博恩夜夜秀》製作公司薩泰爾娛樂解釋，上《博恩夜夜秀》本來就要收費，「2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收」。實際上2019年至2020年選戰期間，除了博恩之外，曾與韓國瑜或蔡英文合作拍影片，不論是否為業配的YouTuber還有近10位，包含蔡阿嘎、鍾明軒、阿滴英文、志祺七七等人。

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條列整理這些影片曝光後的成效，韓國瑜上《博恩夜夜秀》的影片觀看數以690萬佔居第一名，蔡英文上《博恩夜夜秀》的影片也有高達518萬的觀看數，其次依序蔡英文上鍾明軒的節目觀看數是278萬、蔡阿嘎的253萬、波特王的215萬。若單從觀看數來評估曝光度，《博恩夜夜秀》仍然是收錢爭議爆發前，政治人物行銷上的最強合作夥伴。

image source:網路溫度計（資料來源：YouTube、KEYPO大數據關鍵引擎／統計時間：2020/7/14）



以話題性來說，曝光後一周的累積網路聲量，則是由波特王的3萬6821筆奪冠，原因是影片曝光後傳出因為稱呼蔡英文為總統，遭大陸合作業者抗議，波特王團隊卻選擇直接解約，對外聲明「我們要挺的就是民主」；蔡英文事後針對此事受訪也表示遺憾，認為台灣是自由民主的社會，本來就可以自由創作，「這件事是台灣社會難以接受的事情」，相關爭議帶來第二波討論，成為當時帶動網路聲量的最熱話題。

其次韓國瑜與《博恩夜夜秀》的影片，也有2萬1440筆的網路聲量，大家討論的焦點圍繞在韓國瑜在節目上用膝蓋走路，還有不斷自嘲開玩笑的大方態度，造成的反差感也讓當時不少網友稱「對他改觀」，相較之下蔡英文與博恩的合作影片，雖然觀看數高，但內容則沒有帶來太多的話題性，網路聲量僅5775筆。另外蔡阿嘎、館長等人的合作影片，也都有破萬筆的網路聲量討論。





不只靠網紅人氣 企劃內容更重要

如果用觀看數除以頻道訂閱數的「單位觀看數」，也就是除了原本的訂閱者以外更吸引多少人來看，其中最高的還是《博恩夜夜秀》與韓國瑜、蔡英文合作的影片，分別為5.52、4.14，其次為波特王撩蔡英文的影片3.22，以及蔡英文上鍾明軒頻道的2.68，這些影片不只觸及了本身訂閱頻道的群眾，還觸及到更多非頻道本身的族群。造成這樣差異的可能性，除了YouTuber本身的風格與魅力，影片內容本身也有舉足輕重的影響，像是波特王的撩妹、博恩調侃政治人物的題材，從結果來看，都憑著更符合網友喜好的企劃內容，打敗擁有超過200萬以上訂閱的蔡阿嘎、阿滴英文等頻道，帶來比自身頻道訂閱人數更多的觀看數。



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收錢有錯嗎？《博恩夜夜秀》背後付出的隱形成本

對於這次的《博恩夜夜秀》收錢的爭議來看，實際上頻道本身也付出了相對的成本。姑且不論商業合作有沒有如實揭露，現在大部分網路行銷的手段都傾向包裝成原生內容，以此降低網友對業配合做的厭惡感，但作為交換的是付出粉絲對YouTuber本身的信任。從影片曝光後收到的讚與噓（倒讚）比值的「正負回饋比值」來看，比值越低代表網友越討厭這支影片，名單中僅有兩支影片的韓國瑜就包辦倒數第一名、第二名，同樣在《博恩夜夜秀》上曝光，蔡英文的「正負回饋比值」為5.41，韓國瑜為2.91；《志祺七七》的頻道蔡英文「正負回饋比值」高達21.22，韓國瑜則僅有2.29。

當時民調落後的韓國瑜，站在民意基礎來看，網紅想要行銷合作就要有如同推薦一個市面上相對較不好的商品，存在被粉絲不信任的風險。實際上選前與韓國瑜合作的YouTuber也不多，唯一觀看數較高的《博恩夜夜秀》比蔡英文政治獻金申報更高的價格，不過該金額因為遠低於一般網紅合作的行情，實際金額可能更高，兩人支付費用的差距也可能沒有想像中大。

製作公司薩泰爾娛樂事後解釋「上博恩夜夜秀當然要收費」，針對價碼不同則不予評論。但收了錢付出的代價，就是產出一支頻道創立至今收到最多噓（倒讚）的影片，如今還要承擔刻意包裝的一場秀被戳破後，日後網友還會不會買單，粉絲願不願意花錢再買票入場的考驗。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為各影片曝光後一周區間。

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