表態會領三倍券 朱立倫：振興經濟、救失業才是重點

行政院因應後新冠肺炎疫情時期推出的振興三倍券昨天開放領取，國民黨前主席朱立倫上午受訪表示，「我當然最後會去領，與同事商量做一個最有經濟效果的做法」。但朱重申，如何振興經濟、救失業才是後續重點。

朱立倫說，振興三倍券無論怎麼做，對經濟的刺激都非常有限，最多也只能增加GDP 0.1、0.2，但國內現在面對的問題是很多製造業收不到訂單，接下來年輕人嚴重失業的問題。

談到高雄市長補選，朱立倫表示，仍會持續去高雄幫國民黨市長候選人李眉蓁加油，稱讚李年輕有活力，對高雄市政有想法，很多高雄市民肯定，陪李掃街時，也有很多年輕人跟李加油。