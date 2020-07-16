佛奇看好美國疫苗年底達標 不擔心中國搶贏

美國公衛權威佛奇（Anthony Fauci）周三（15日）預測，美國能在年底前達成開發出新冠病毒疫苗的目標。對中國可能搶先達陣，他表現得很淡然。

佛奇在路透專訪中表示，儘管不能保證，「但我對預期時程感到滿意。」

在此之前，生技業者Moderna公司14日針對其疫苗發布前景大好的早期實驗數據。這支疫苗由佛奇帶領的美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）的科學家與Moderna合作開發。

許多專家視安全有效的疫苗是擺脫大流行病的唯一出路。新冠肺炎疫情已感染全球約1350萬人，導致逾58萬人病亡。

佛奇說，Moderna的成果特別振奮人心，因為該疫苗能提供自然感染時出現的保護力。

他說，研發疫苗時，「會希望你的疫苗引發的反應相當於自然感染，因為，理論上而言，能獲得的最佳疫苗就是自然感染。」

Moderna的候選疫苗預定7月27日進入最後階段試驗，為全球逾100種正在研發的疫苗之一，是少數獲得美國「神速行動」（Operation Warp Speed）大筆經費支持的疫苗。白宮發動神速行動，旨在明年1月之前製成3億劑安全有效的新冠病毒疫苗。

佛奇曾警告不要太早重啟美國經濟，但遭美國總統川普和其共和黨盟友抨擊。

被問到他如何看待外界對他的人格和對總統忠誠度的批評，佛奇說：「我不讓它困擾我。我們研發疫苗、找治療方案、進行臨床實驗，才是重點。」

隨著美國各州開始重啟經濟活動，新冠病毒感染人數飆升，部分白宮官員指責去年晚期最先開始出現病例的中國。

對於中國可能領先達陣開發出疫疫，佛奇表現淡定。雖然他說，希望中國能成功，但他不認為他們能領先，或至少幅度不大。

佛奇表示，「人人都在同一賽道上」，就算中國先到，「也不會比我們早很多。這是確定的」。他說希望不只一人成功：「我不擔心任何人先達陣。」

即使疫苗成功引發免疫反應，佛奇說，提供的保護能持續多久仍不明朗，可能要花上一年才能回答免疫力的問題：「那些是目前沒有答案的問題，因為疫情爆發才六個月。」

路透新近一份民調發現，四分之一的美國人對於施打疫苗感到遲疑，擔心創紀錄的開發速度可能在安全上有所妥協。佛奇說他明白這種顧慮：「這可以理解，但沒道理。我們沒損害安全性；沒損害科學誠信。」

佛奇表示，在投產之前等待疫苗證明有效的正常開發過程，浪費了寶貴的時間。他說：「如果疫苗起不了作用，你唯一損失的是金錢。」