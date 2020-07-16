蕭美琴7月下旬赴美任代表 AIT表示歡迎

美國在台協會（AIT）15日發出新聞稿，感謝即將離任的駐美代表高碩泰，歡迎蕭美琴上任；AIT祝賀蕭美琴是第一位駐美代表，也提到蕭美琴過去積極推動美台關係多方面進展，美台友誼將在蕭美琴任內蓬勃發展。

AIT指出，感謝高碩泰對美台雙邊關係貢獻良多，達成許多成就，也讓美台關係更緊密，從蔡英文總統的成功過境到坦克與F16的歷史性軍售案，美台共同提升台灣的國際地位和自我防衛能力；在高碩泰領導下，我駐美經濟文化代表處透過與合作夥伴共同實現發展目標的機會，拓展台灣的外交參與，並通過參與世界衛生大會（WHA）和世衛組織（WHO）的技術會議，提升台灣在公衛領域的良好紀錄，還大方捐贈了亟需的個人醫療用品給美國的第一線醫療人員。

AIT表示，蔡總統在她的第二任期派蕭美琴出任駐美代表，AIT表示祝賀且歡迎蕭美琴，蕭美琴在促進美台關係上有良好紀錄，也是這個關鍵角色的第一位女性代表；在蕭美琴還是立委時，她就與跨黨派立委和AIT合作，成功推動美台各方面關係進展，包括雙邊的安全合作、經濟和商業聯繫，及向全世界宣揚台灣的民主成功故事，相信美台友誼在蕭的任內，將持續蓬勃發展。

蔡總統上月16日任命國安會諮委蕭美琴出任駐美代表，蕭美琴將在7月下旬赴任。