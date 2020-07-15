洪秀柱聲援吳怡玎 批民進黨立委為政治利益喪心病狂

國民黨立法院不滿陳菊有多筆糾正案卻被提名監察院長，昨天發動抗爭占領主席台。國民黨前主席洪秀柱深夜發文聲援，直指民進黨提名極具爭議的監察院長，監委名單更是荒腔走板，更針對國民黨立委吳怡玎遭民進黨與基進黨7位立委包圍、動粗，批評民進黨為追逐利益，已經到了喪心病狂的程度。

洪秀柱指出，監委名單不僅有政治色彩鮮明的前立委、黨產會主委林峯正的哥哥，還有接受陳情彈劾「曲棍球案」檢察官的蔡崇義與高涌誠。這樣的人事任命，無疑是將「應獨立行使職權」的監察院當作派系分贓的酬庸，本就該接受民意的監督。

洪秀柱說，國民黨在立院雖然席次較少，但仍受民意的託付，一個在市長任內被監察院糾正30次的人，竟可擔任監察院長，台灣民眾絕對無法接受。

洪秀柱表示，對抗「吃銅吃鐵吃國家」的民進黨，國民黨在人數上是絕對的劣勢，但在明知條件不足的情況下，國民黨立委能夠不怯戰、不畏戰，認為「敢戰即是贏」。或許戰略、戰術上還須更加精進，外界對國民黨也還有些不同的批評，然而面對民進黨貪婪的惡狀，仍堅持對抗到最後，她希望大家能夠給予國民黨立委一些鼓勵。

洪秀柱說，尤其在立法院內，國民黨的年輕女立委吳怡玎竟被張宏陸、蔡易餘、沈發惠、蘇震清、邱志偉、吳秉叡以及陳柏惟等七位男立委包圍、動粗，可知民進黨為追逐利益，已經到了如此喪心病狂的程度。她要替國民黨立委加油，希望他們能堅持下去，繼續加強與民眾溝通，相信人民一定會理解，「我們正在替中華民國最高監察機關守住它的尊嚴」。