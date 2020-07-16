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蘇嘉全外甥涉弊 檢方分案調查

聯合報 / 記者王宏舜林伯驊鄭媁黃有容／連線報導
唐榮鐵工廠總經理張仲傑被國民黨立院黨團指控涉弊案。 圖／聯合報系資料照片
唐榮鐵工廠總經理張仲傑被國民黨立院黨團指控涉弊案。 圖／聯合報系資料照片

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭指涉弊案，張仲傑於本月八日宣布辭去總經理一職，高檢署隔天隨即剪報發交高雄地檢署分案調查，目前分他字案，全案朝有無涉及違反證券交易法調查，若犯罪金額超過一億元，可處七年以上徒刑。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，經國民黨團告發後，雄檢很快回應，必須給予肯定，希望檢方在查明真相後，該起訴就要起訴，此案已涉及背信、圖利等法律責任，希望盡快查辦，不要因為背後有任何人脈關係而有所屈服。

經濟部國營會表示，根據先前唐榮的稽核報告，得出「初步未看出有無違法」的結論，但檢方才有調查權，尊重檢方判斷，並全力配合。

高檢署表示，前天首度召開案情研析會議，昨天則召集檢察官、調查局、廉政署等單位開專案會議，匯整相關資料，高檢署要求雄檢迅速查明案情，以昭公信。

至於經濟部曾調查發現張仲傑在唐榮總經理任內相關採購有疏失，公文卻僅要求「檢討改進」，還列密件，是否有官員涉嫌隱匿不法？高雄地檢署表示，只要有涉及刑事不法，都會依法究辦。

廉政單位初步了解，唐榮鐵公司雖有官股，但未過半，廉政署南調組擬先委請經濟部政風處聯繫國營事業委員會，了解是否有相關初步清查的案情，並調閱先前調查報告結果。

立院國民黨團日前爆料指唐榮鐵公司遭經濟部調查四件弊案，包括制服、員工旅遊等採購案疑都由張仲傑自家親人承包，張不但被檢舉收回扣，還跟有業務往來的廠商高層一同出遊，經濟部調查後既未懲處、也未移送調查。

據了解，檢調將釐清各個採購標案是否符合相關程序規範，若涉及刑事不法，由於唐榮是上櫃公司，總經理若在採購案中違法，可能構成的是證券交易法中「違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達五百萬元」，可處三年以上十年以下徒刑，得併科一千萬至二億元不等罰金；若不法金額超過一億，可加重處七年以上、併科罰金二五○○萬至五億元。不法金額如低於五百萬，仍能以一般侵占罪、背信罪論處。

國民黨 蘇嘉全 經濟部 民進黨

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