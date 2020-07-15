【即時短評】檢方調查蘇嘉全外甥 「經濟布」該掀開了

總統府秘書長蘇嘉全外甥張仲傑，遭指在唐榮鐵工廠總經理任內涉弊，經國民黨立院黨團舉發後，高檢署已剪報發交高雄地檢署分案調查。相較於檢方主動調查，當初經濟部查有疏失，卻以「密」件函復唐榮公股代表，甚至載明二○二五年才解密，更讓人質疑經濟部轄管的國營事業或公股企業，還有多少涉弊情節「密」而不宣？

國民黨團日前揭發張仲傑有四件弊案遭查，調查公文卻遭時任經濟部長、現任行政院副院長沈榮津列為密件。沈榮津辦公室解釋，唐榮是上市櫃公司，若沒有查證屬實就貿然對外揭露，恐會影響公司治理，因此才會採用密件形式。國營會官員則表示，以公司治理角度，若高階主管確實有「違法」行為，董事會決議以公司名義起訴，就有必要公開，若是違反公司內規，則不一定要公開。

上述回應雖非無據，且唐榮公司已民營化，經濟部持股並未過半，張仲傑被指的許多「弊端」若不適用政府採購法，確有難以嚴懲的問題。

但另一方面，即使民營化的唐榮公司不受政府採購法拘束，仍應回歸公司治理及私法自治。經濟部的說法讓外界難以信服，正是以「恐會影響公司治理」的理由，反而助長「確實影響公司治理」的違法行為，因此被質疑有包庇之嫌。

而經濟部的密件公文明明寫著「經查確有相關疏失」，國營會卻表示根據先前唐榮的稽核報告，「初步未看出有無違法」。這也凸顯已民營化的公股企業，政府在管理上的鞭長莫及，一旦有心人上下其手，極易淪為貪腐的溫床。

此次檢方主動調查，就算民營公司人員未具公務員身分，難以貪汙罪重辦，至少可釐清有無涉及背信、圖利等攸關公司治理的法律責任。而有了這次案例，經濟部更應體認若要發展國家經濟，更須健全企業體質，萬萬不可成了遮蔽真相、助長貪腐的「經濟布」。