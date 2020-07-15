阿扁籲少數力量團結 避免統治者藉多數遂一黨一己之私

前總統陳水扁今晚在臉書以「民主進化的結果就是獨裁」為題發文表示，少數力量應該團結起來，讓一黨獨大的統治者在監督壓力下不斷精進。否則藉由多數以遂一黨一己之私的「民主進化」結果，絕非國家之福！

陳水扁發文表示，民主靠制衡，制衡靠黨外。這是1981年他首度參選市議員的共同政見。39年後，不只黨外要有制衡力量，黨內也要有不同聲音。

陳水扁說，少數力量應該團結起來，讓一黨獨大的統治者在監督壓力下不斷精進。否則藉由多數以遂一黨一己之私的「民主進化」結果，絕非國家之福！