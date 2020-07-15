快訊

馬英九：不認同三倍券 但會領取消費提振經濟

「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿扁籲少數力量團結 避免統治者藉多數遂一黨一己之私

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁發文表示，民主靠制衡，制衡靠黨外。本報資料照片
前總統陳水扁發文表示，民主靠制衡，制衡靠黨外。本報資料照片

前總統陳水扁今晚在臉書以「民主進化的結果就是獨裁」為題發文表示，少數力量應該團結起來，讓一黨獨大的統治者在監督壓力下不斷精進。否則藉由多數以遂一黨一己之私的「民主進化」結果，絕非國家之福！

陳水扁發文表示，民主靠制衡，制衡靠黨外。這是1981年他首度參選市議員的共同政見。39年後，不只黨外要有制衡力量，黨內也要有不同聲音。

陳水扁說，少數力量應該團結起來，讓一黨獨大的統治者在監督壓力下不斷精進。否則藉由多數以遂一黨一己之私的「民主進化」結果，絕非國家之福！

有網友留言說，一黨獨大，絕對的權力絕對腐化，應該支持理性的反對黨。但也有網友認為，只要有人民直接選舉，就不會發生獨裁，若有也是人民決定的結果。

前總統陳水扁今晚在臉書以「民主進化的結果就是獨裁」為題發文籲少數力量應該團結。圖／取自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁今晚在臉書以「民主進化的結果就是獨裁」為題發文籲少數力量應該團結。圖／取自陳水扁新勇哥物語

陳水扁

延伸閱讀

江啟臣左批陳菊貪戀權位 右批蔡英文踏上陳水扁步伐

聯合報黑白集／叫賣總統的人

阿扁要回台南 入住台南豪宅社區

陳水扁回台南落葉歸根 中監：他已報備

相關新聞

外交部重申四原則：擱置爭議 共同開發南海

美國總統川普政府反對中國聲索南海主權，一改之前不在此類爭端選邊站的立場，美中對立局勢將加劇。外交部昨天表示，南海諸島屬於...

阿扁籲少數力量團結 避免統治者藉多數遂一黨一己之私

前總統陳水扁今晚在臉書以「民主進化的結果就是獨裁」為題發文表示，少數力量應該團結起來，讓一黨獨大的統治者在監督壓力下不斷...

才聲明南海主權就被美軍否認 蔡政府的沉默傷了太平島的國旗

外交部昨天才聲明中華民國擁有南海主權，今天就被美國海軍否認。美軍軍艦穿越南海，美國海軍第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）說，藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於無害通過的限制，捍衛國際法的海上航行自由權。中華民國對於南海主權的主張，被美國海軍軍艦公然挑戰，民進黨政府毫無辦法，這就是蔡英文總統口中的捍衛中華民國主權？

【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席

民進黨全代會7月19日登場，將進行權力核心中常會改選，黨內各派系正進行最後「固票」。10席票選中常委不同於上屆的「同額競選」，據了解，即使黨高層出面斡旋，仍將出現11搶10局面。其中新潮流、英系、正國會與蘇系席次大致趨於穩定，湧言會（海派）將與綠色友誼連線競爭最後1席中常委。

民進黨中常會談後疫情時代 學者建議掌握防疫科技商機

民進黨中常會今天邀請工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元以「後疫情時代的產業新局」為題進行專案報告，報告中指出，台灣...

柯建銘：有信心台灣經濟復甦會比他國更快

民進黨中常會今天邀請專家報告「後疫情時代的產業新局」，會議代理主席柯建銘說，台灣企業應積極掌握生產供應鏈的分散布局、發展...

去年財報剩近5億？國民黨：實況是目前負債2.7億

內政部今天公布各政黨去年度財務申報書表，指國民黨去年收入11億多元，支出6億多元，賸餘4億9819萬餘元。國民黨行管會主...

總統府發布 陳明祺出任國安會諮委

總統府稍早表示，為強化國家安全會議對中國大陸事務研析能量，蔡英文總統決定聘請甫卸任陸委會副主任委員，現任清華大學社會研究...

逾期未領實名制口罩 依簡訊通知時間至原指定通路補領

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，針對民眾於口罩實名制2.0/3.0線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則；如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路(eMask、健保APP及Kiosk)重新選擇門市補領口罩。

范雲控陳雪生性騷風波延燒 民進黨婦女部要求道歉

國民黨昨天在立法院杯葛監察院長被提名人陳菊進場，藍綠上演全武行。隨後民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生「用肚子頂她三次」，陳雪生事後痛批范雲作秀。民進黨婦女部批評，陳雪生利用性別操作政治輿論很低級。

就連陳時中民調也慘敗？吳子嘉看這點：國民黨救世主就是侯友宜

「美麗島電子報」近日釋出一份新北市最新民調，新北市長侯友宜9項施政項目中，民眾對治安最為滿意。此外「擔任新北市長適合度」更讓潛在對手陳時中看不到車尾燈，大勝45個百分點。吳子嘉在節目中透露，「已經沒有任何人可以鎖住侯友宜了」，斷言他可能乘勢直攻2024大位，成為民進黨2024最棘手的角色。

國民參審 學者民團：不該草率立法應加強溝通

人民參與刑事審判要採哪種制度，多名學者與民間團體今天發表聲明指出，執政者應記取司法院推動觀審制失敗的經驗，積極與社會溝通，不該草率立法，反對在臨時會倉促審議國民參與刑事審判法草案。

熱門新聞

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

阿扁發文代扁媽問：總統2次探望是真情還假意

全球病例5天增百萬 譚德塞：太多國家防疫方向錯誤

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

陳柏惟再出新招 邀議場內藍委丟壘球「團結台灣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。