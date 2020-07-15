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民進黨中常會談後疫情時代 學者建議掌握防疫科技商機

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中央黨部今天下午召開中常會，因黨主席蔡英文視察九鵬基地趕不回台北，會議改由立法院黨團總召柯建銘主持。會議前，秘書長林錫耀（右一）與其他中常委閒聊，氣氛相當輕鬆。記者杜建重／攝影
民進黨中央黨部今天下午召開中常會，因黨主席蔡英文視察九鵬基地趕不回台北，會議改由立法院黨團總召柯建銘主持。會議前，秘書長林錫耀（右一）與其他中常委閒聊，氣氛相當輕鬆。記者杜建重／攝影

民進黨中常會今天邀請工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元以「後疫情時代的產業新局」為題進行專案報告，報告中指出，台灣今年度GDP（國內生產總值）預測與實際成長率比較一致，但中國及美國在第一季及第二季表顯有很大落差，顯示台灣防疫有成。由於去年預測時並沒有疫情，因此顯示疫情對別的國家衝擊比較大。報告中也強調，應該掌握防疫科技商機、強韌台灣製造、提升台灣智慧價值。

報告也提到，疫情影響，讓台灣消費模式轉變，未來有許多需要調整的地方，因應不同的趨勢，新的產業也有契機，除了口罩、疫苗及外送產業之外，國外開始使用機器人在醫院工作，減少接觸，台灣的產業未來可能會有再調整的機會。

由於今天民進黨主席蔡英文前往屏東視察漢光演習，由民進黨立院黨團總召柯建銘代理，柯建銘聽取報告後指出，面對這次新冠肺炎，台灣因為超前部署而成為抗疫表率；在經濟振興方面，也要提早布局，掌握後疫情時代的產業發展契機，擬定妥善的因應對策。

柯建銘說，這次疫情改變了民眾的生活、消費方式，也提供產業新的機會。台灣企業應積極掌握生產供應鏈的分散布局、發展零接觸經濟及零距離創新、推動精準健康醫療的產業趨勢及共同建構全面性的防災韌性家園等，「我們有信心，台灣的經濟一定可以比其他國家復甦的更快。」

柯建銘也說，報告中提到「掌握防疫科技商機、強韌台灣製造、提升台灣智慧價值」等具體對策建議，也會將這些寶貴的意見提供給有關單位參考。

民進黨中央黨部今天下午召開中常會，因黨主席蔡英文視察九鵬基地趕不回台北，會議改由立法院黨團總召柯建銘（圖）主持。記者杜建重／攝影
民進黨中央黨部今天下午召開中常會，因黨主席蔡英文視察九鵬基地趕不回台北，會議改由立法院黨團總召柯建銘（圖）主持。記者杜建重／攝影

柯建銘 民進黨

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