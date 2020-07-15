去年財報剩近5億？國民黨：實況是目前負債2.7億

內政部今天公布各政黨去年度財務申報書表，指國民黨去年收入11億多元，支出6億多元，賸餘4億9819萬餘元。國民黨行管會主委邱大展今回應，國民黨被不當黨產委員會凍結6億元，去年支出6億多元，108年共負債1億3千萬餘元，加上107年的累積負債，總負債2億7千萬餘元，這才是國民黨目前真實的情況。

邱大展拿出國民黨決算報告書指出，108年收入11億多元，支出6億多元，餘絀4億多元。但收入部分包含股利、不動產拍賣收入、不動產標售收入總共6億餘元都是被黨產會凍結限制使用。而去年實際可以使用的收入部分則為黨費2億1千萬餘元，政治獻金1億1千萬餘元，政黨補助金1億7千萬餘元，其他546萬餘元，總收入5億500萬元。

邱大展說，去年支出6億44627957元，扣掉可使用的收入5億500萬元，還不足1億39625323元，等於負債1億多元，加上107年的累積負債，國民黨目前總共負債2億7千萬餘元。