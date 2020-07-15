籲綠勿藐視憲法 藍委：沒審查不能行使投票權

監察院長被提名人陳菊及監委被提名人，因國民黨團杯葛未能上台報告。民進黨團喊話周五仍照常舉行同意權投票。國民黨團首席副書記長林奕華今批評，不但相當不尊重立法院，也違反立法院職權行使法和憲政精神。呼籲民進黨不要為護航派系大老、酬庸綠友友，違法違憲。

林奕華指出，憲法增修條文第七條明定，監察院長及監委人選由總統任命，經立法院同意任命之。換言之，只有總統可以提名，也只有立法院可以行使同意權。立法院為了嚴肅遵守憲法賦予的權力，還特別在立法院職權行使法制定專章，規範立法院行使同意權規範。

林奕華表示，立法院職權行使法第二十九條規定很清楚，立法院沒有召開會議，沒有行使審查陳菊女士的權力，自然就不能將監察院人事案，提交院會行使同意權。憲法跟立法院職權行使法寫得都相當清楚，民進黨為何要為了派系大老陳菊，無視憲法、無視立法院職權行使法，於週五強行表決？難道，總統府為提名而召開的審查會，就可以當成立法院審查會？民進黨豈不做實民進黨掌握多數的立法院，不過只是蔡英文總統的橡皮圖章？

林奕華呼籲，民進黨應該理性與所有在野黨協商臨時會的後續議程。如今，不但是國民黨，還有民眾黨、時代力量等在野黨團，都認為沒有審查，就沒有同意權投票。如果民進黨本週五一定要強行投票，也只是讓所有被提名人蒙羞。因為，未來可能因為程序不完備，面臨被大法官宣告當選無效的尷尬下場。