振興券成本超過預算 藍委批政院黑手伸全民口袋

郵局今開始發放紙本振興三倍券，民眾在大熱天揮汗領取。國民黨立委林思銘今質疑，國民黨一開始就呼籲行政院發放現金，政府不予採納，迄今衍生出鉅額作業費，已遠超出原先預估，行政院竟然宣布又要追加紓困預算2000億元，號稱是「紓困3.0」，其實都是用來幫錯誤政策擦屁股。

林思銘指出，紙本振興三倍券，目前預估有八成國人將領取紙本，粗估需製作2000萬份，經濟部中小企業處負責製作、印製振興三倍券，再委託台北監獄、桃園女子監獄、新竹監獄受刑人包裝，由郵局、超商負責發放，之後在金融機構回收時，政府還必須支付每張「兌付手續費」2.5元，其中已知的衍生費用總價已達11.3億元。

林思銘表示，11.3億元就這樣花掉了，以上還不包括運輸、保全、郵局超商處理費、人員加班以及事後監理、十年保管、銷毀的種種費用，而光是這些，已遠超過當初編列的預算，行政院於是把腦筋動到了「紓困3.0」身上。

行政院日前宣布，將追加編列紓困預算2000億元，還要立法院再召開第2次臨時會審查。林思銘說，國內疫情趨緩，各行各業已逐漸恢復正常，加上上半年通過的2100億元紓困預算，明顯出現浪費、亂花的狀況，例如，補助標準寬鬆的「無一定雇主勞工/自營作業者」，當時還引發一陣玉蘭花之亂，「紓困3.0」這筆錢要得根本莫名其妙且毫無道理，不知道是在紓「民間」的困，還是在紓「民進黨政府」的困？

林思銘說，行政院必須清楚說明振興三倍券所有衍生費用、對外公布，並在現有2100億紓困預算中處理完畢，不要再把黑手伸向全民口袋，讓全民埋單。