快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

范雲控陳雪生性騷風波延燒 民進黨婦女部要求道歉

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委范雲（中紅衣者）在臉書控訴，在與藍委卡位主席台時被國民黨立委陳雪生（後右）用肚子頂下腰至少三次，涉嫌性騷擾。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委范雲（中紅衣者）在臉書控訴，在與藍委卡位主席台時被國民黨立委陳雪生（後右）用肚子頂下腰至少三次，涉嫌性騷擾。圖／聯合報系資料照片

國民黨昨天在立法院杯葛監察院長被提名人陳菊進場，藍綠上演全武行。隨後民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生「用肚子頂她三次」，陳雪生事後痛批范雲作秀。民進黨婦女部批評，陳雪生利用性別操作政治輿論很低級。

對於陳雪生表示：「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在推擠的時候難道不會這樣子喔？」民進黨婦女部認為，這樣的回應根本是二度傷害，請問，低級的人究竟是誰？當范雲表示：「你的觸碰令我很不舒服」，陳雪生竟然嬉笑裝死帶過。陳雪生故意用肚子頂撞范雲，不僅不道歉，還表示：「用肚子不會懷孕不算性騷擾。」

民進黨婦女部回嗆陳雪生，「會懷孕的叫性侵害。」

民進黨婦女部說，國民黨立委陳玉珍稍早在臉書表示：「這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神。」讓人不禁質疑被門夾到就要送急診的陳玉珍竟然要教別人金門戰鬥不畏死的精神？

民進黨婦女部表示，國民黨身為最大在野黨，事件延燒至此，還繼續放任黨籍立委發表性別意識不足的言論，性平教育如此缺乏實在令人痛心，呼籲國民黨，沒常識至少要看電視，做錯事就要反省、道歉。

陳雪生 民進黨 國民黨 范雲 陳玉珍 陳菊 監察院

延伸閱讀

國會動用警察權？鄭運鵬：保警是協助保護所有立委

抽籤爆口角衝突 綠營女議員控：走了韓國瑜來了陳雪生

濺血互嗆大亂鬥 游錫堃喊查助理涉入

范雲控被性騷 陳玉珍：這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神

相關新聞

就連陳時中民調也慘敗？吳子嘉看這點：國民黨救世主就是侯友宜

「美麗島電子報」近日釋出一份新北市最新民調，新北市長侯友宜9項施政項目中，民眾對治安最為滿意。此外「擔任新北市長適合度」更讓潛在對手陳時中看不到車尾燈，大勝45個百分點。吳子嘉在節目中透露，「已經沒有任何人可以鎖住侯友宜了」，斷言他可能乘勢直攻2024大位，成為民進黨2024最棘手的角色。

托育聯盟籲勿加碼育兒津貼 應推公共托育

總統蔡英文曾提到將加碼育兒津貼至每月5000元，托育政策催生聯盟今天說，育兒津貼加碼是錯誤政策，恐讓家庭育兒量能下降、讓...

外交部重申四原則：擱置爭議 共同開發南海

美國總統川普政府反對中國聲索南海主權，一改之前不在此類爭端選邊站的立場，美中對立局勢將加劇。外交部昨天表示，南海諸島屬於...

網紅業配爭議大 藍綠都想修的選罷法問題在哪？

監察院公布2020總統選舉政治獻金收支，民眾赫然發現選舉期間蔡英文、韓國瑜竟然都是付錢上網路節目「博恩夜夜秀」，引發爭議。民眾本來以為是輕鬆的節目，沒想到是選舉置入。由於現行法令對此無法可管，國民黨立委魯明哲醞釀提案修改公職人員和總統副總統選罷法，擴大選舉廣告、文宣的認定範圍。魯明哲強調，修法只是揭露資訊，不是認定不法；如果修法完成，連選舉時網軍和散布不實訊息的問題，都可解決一大部分。

籲綠勿藐視憲法 藍委：沒審查不能行使投票權

監察院長被提名人陳菊及監委被提名人，因國民黨團杯葛未能上台報告。民進黨團喊話周五仍照常舉行同意權投票。國民黨團首席副書記...

逾期未領實名制口罩 依簡訊通知時間至原指定通路補領

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，針對民眾於口罩實名制2.0/3.0線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則；如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路(eMask、健保APP及Kiosk)重新選擇門市補領口罩。

范雲控陳雪生性騷風波延燒 民進黨婦女部要求道歉

國民黨昨天在立法院杯葛監察院長被提名人陳菊進場，藍綠上演全武行。隨後民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生「用肚子頂她三次」，陳雪生事後痛批范雲作秀。民進黨婦女部批評，陳雪生利用性別操作政治輿論很低級。

國民參審 學者民團：不該草率立法應加強溝通

人民參與刑事審判要採哪種制度，多名學者與民間團體今天發表聲明指出，執政者應記取司法院推動觀審制失敗的經驗，積極與社會溝通，不該草率立法，反對在臨時會倉促審議國民參與刑事審判法草案。

中國抽砂船頻盜採海砂 內政部提修法加重刑度

中國抽砂船頻頻盜取「台灣灘」海砂，危害台灣海洋生態及國土安全，內政部地政司預告修正「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，加重盜採經濟海域土石的刑度為1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

【即時短評】困坐議場休息室 是誰讓陳菊不是陳菊？

昨天陳菊在大批警力保護下進入立法院的畫面令人記憶猶新。身邊被警察團團圍住，這樣的場面陳菊肯定不陌生，黨外時代面對威權政府、警總打壓，甚至是死亡威脅，都不乏充斥著警察身影；不同的是如今主客易位，警察角色從抓拿變成了保護，陳菊也從當年橫衝直撞的民主鬥士，變成如今只能在議場休息室困坐冷板凳。

影／立院30年來首次動用警察權？林為洲：民主已死

國民黨黨團總召林為洲率領黨籍立委召開「民主已死！立法院30年來首次動用警察權！」記者會，譴責立法院30年來首次動用警察權，批評保警保護陳菊下車到進入議場是前所未有的規格。

盧秀燕髖關節開刀請假10天 副市長黃國榮代理

台中市長盧秀燕因髖關節舊疾，今天上午開刀治療，手術順利。盧秀燕預計請假10天，市長職務由副市長黃國榮代理。

熱門新聞

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

被指用肚子性騷擾范雲 陳雪生怒嗆：去告我啊！

聘約人員條例惹議 全國公務人員協會三問人事總處

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。