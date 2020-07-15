范雲控陳雪生性騷風波延燒 民進黨婦女部要求道歉

國民黨昨天在立法院杯葛監察院長被提名人陳菊進場，藍綠上演全武行。隨後民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生「用肚子頂她三次」，陳雪生事後痛批范雲作秀。民進黨婦女部批評，陳雪生利用性別操作政治輿論很低級。

對於陳雪生表示：「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在推擠的時候難道不會這樣子喔？」民進黨婦女部認為，這樣的回應根本是二度傷害，請問，低級的人究竟是誰？當范雲表示：「你的觸碰令我很不舒服」，陳雪生竟然嬉笑裝死帶過。陳雪生故意用肚子頂撞范雲，不僅不道歉，還表示：「用肚子不會懷孕不算性騷擾。」

民進黨婦女部回嗆陳雪生，「會懷孕的叫性侵害。」

民進黨婦女部說，國民黨立委陳玉珍稍早在臉書表示：「這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神。」讓人不禁質疑被門夾到就要送急診的陳玉珍竟然要教別人金門戰鬥不畏死的精神？

民進黨婦女部表示，國民黨身為最大在野黨，事件延燒至此，還繼續放任黨籍立委發表性別意識不足的言論，性平教育如此缺乏實在令人痛心，呼籲國民黨，沒常識至少要看電視，做錯事就要反省、道歉。