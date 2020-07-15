就連陳時中民調也慘敗？吳子嘉看這點：國民黨救世主就是侯友宜

「美麗島電子報」近日釋出一份新北市最新民調，新北市長侯友宜9項施政項目中，民眾對治安最為滿意。此外「擔任新北市長適合度」更讓潛在對手陳時中看不到車尾燈，大勝45個百分點。吳子嘉在節目中透露，「已經沒有任何人可以鎖住侯友宜了」，斷言他可能乘勢直攻2024大位，成為民進黨2024最棘手的角色。

根據美麗島電子報民調，新北市民對於侯友宜的施政評價，在9大項當中有5項拿到近5成以上的滿意度，且對於「公共安全與治安」最為滿意，來到62.8個百分點。吳子嘉評論，對比蘇貞昌才因治安問題，把台南、高雄警察局長撤職，更加凸顯侯友宜「不可思議的滿意度」，擺明了就是國民黨的救世主。

此外，若是把「陳時中、蘇貞昌、蘇巧慧、韓國瑜」4位政治人物一字排開，侯友宜無論是擔任新北市長的適合度或是好感度，皆勝過任何一人，就連防疫有功聲勢大漲的衛福部長陳時中也難以匹敵。侯友宜在好感度勝過陳時中約10個百分點，適合度則大幅超前45.6個百分點。從懸殊的數據來看，吳子嘉認為侯友宜2022必然當選(新北市長)，民進黨已經沒有任何人可以挑戰他。

除了實質面的施政結果，吳子嘉亦點出侯友宜的優勢，善於保持距離「非常不國民黨」，因此吸引到不少中間選民，從數據來看將能拿到90%到100%的民眾黨支持度，「連柯文哲都搞不過他」。不過即便侯友宜目前民調如日中天，吳子嘉也憂心他往後會遇到許多「路障」，樹大招風將引來民進黨的凌遲斃命。