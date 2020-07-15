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【即時短評】困坐議場休息室 是誰讓陳菊不是陳菊？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長被提名人陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長被提名人陳菊。圖／聯合報系資料照片

昨天陳菊在大批警力保護下進入立法院的畫面令人記憶猶新。身邊被警察團團圍住，這樣的場面陳菊肯定不陌生，黨外時代面對威權政府、警總打壓，甚至是死亡威脅，都不乏充斥著警察身影；不同的是如今主客易位，警察角色從抓拿變成了保護，陳菊也從當年橫衝直撞的民主鬥士，變成如今只能在議場休息室困坐冷板凳。

1980年美麗島大審，當天庭內也充斥著軍警人員，陳菊在審判最後階段，面臨被起訴最重死刑，軍法官問這些被告最後有什麼話講，當時才28歲的陳菊只平靜地說，她沒什麼財產，只有一台相機，請交給她弟弟。正是那股無所畏懼的力量，民主運動有了底氣，也讓更多人踏上對抗威權的路上。

40年過去了，已居高位的陳菊成為了監察院長被提名人，消極抵抗前來立院的，首先是她自己。原訂拜會立院黨團的行程，在國民黨團揚言抗議之下，二度更改時程刻意迴避，且第二次更是眼見藍委已集結在立院大門口，才臨時取消，不復當年豪氣；連昨天最後退場都要靠聲東擊西掩護，留下倉皇離去身影。

昨天不希望陳菊上台的恐怕不只國民黨。民進黨過去面對排除議事障礙，向來使命必達，上回僅花一小時就將佔領議場的藍委清場完畢即是範例。這回不強力為陳菊排除障礙，難道真怕陳菊經不起檢驗，在台上被問倒不成。

看到陳菊連日來的遭遇，似乎也不難理解，為何民進黨內不少仍有理想者，在民進黨日益壯大之時，會選擇離這個黨而去。身為美麗島世代極少數尚在政壇打滾的政治人物，陳菊猶如民進黨神主牌般有其份量，卻也只能在閃躲、護航、質疑聲中下面對政治生命最末節，試問民進黨過去堅持的價值還能信嗎？不畏黨禁創黨的精神，還在嗎？

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