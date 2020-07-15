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約聘佔職缺國考何用？ 高思博：人事修法崩壞文官體制

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博約聘可佔職缺，國考形同瓦解。圖／翻攝畫面
國民黨中常委高思博約聘可佔職缺，國考形同瓦解。圖／翻攝畫面

政府正研擬修改人事法令，未來約聘滿3年即可佔有職等職缺，國民黨中常委高思博認為將摧毀文官中立的行政體制，國考的尊嚴形同瓦解，絕對不可行。

高思博在「阿博講道理」臉書直播中表示，中央人事行政部門正計畫修改人事法令，意圖為約聘人員的升遷解套，卻可能因此而破壞高考、普考等國考的存在價值和尊嚴，「十年寒窗天下知」不再具有意義。

高思博認為，國考的用意除了保障公務員工作穩定，主要是能依法行政，不受到政治任命主管的行政干預和任職權益；但修約聘人員法條之後，公務職場的倫理就會完全走調。

他說，未來新法令準備讓任職滿3年的約聘人員，可以擔任或兼任限期任務功能組織的研究、實驗、檢驗、文教、醫療、專業科技等6項工作的定有職稱、職等的職務。

高思博說，目前約聘人員沒有職等也不能擔任主管，今後除了不能擔任主管，就擔任副主管、主秘至工友的職位，目前的黨產會、促轉會等任期性部會，只要首長首肯，約聘人員就能快速當大官。若以這些機關的政治特性觀察，幾乎綠營的御用學者、樁腳，都能輕鬆任職，無須再辛苦考國考，從基層公務員幹起了。

他表示，政壇正盛傳一段順口溜「三年約聘無人問、一張黨證轉正職」，由於以後公務員的升遷管道將被有本事、有背景的約聘人員阻擋了升遷管道，莘莘學子都在感嘆與其準備國考，不如認真輔選，學費轉黨費，比較快速有效。高思博認為這項修法計畫非常嚴重，希望執政者三思而後行。

高思博 公務員

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