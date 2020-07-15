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民眾黨上午聲援下午切割國民黨？ 柯文哲：沒什麼衝突

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天說，民眾黨不是小藍、也不是小綠，不同議題會跟不同人合作，民眾黨還是走自己的路。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天說，民眾黨不是小藍、也不是小綠，不同議題會跟不同人合作，民眾黨還是走自己的路。記者林麗玉／攝影

國民黨立院黨團昨天為阻擋監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，與綠委肢體衝突。民眾黨立院黨團5位立委昨天也帶著「查封監院」海報進場聲援，不過民眾黨下午卻發文譴責國民黨癱瘓議事，是否上午聲援？下午切割？台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，民眾黨團的行動，是國民黨鼓掌、又不能叫國民黨說不可以鼓掌？「這也沒什麼衝突。」

柯文哲說，民眾黨不是小藍、也不是小綠，不同議題會跟不同人合作，民眾黨還是走自己的路。柯說，所以他有時候會跟國民黨合作、有時候跟民進黨、甚至時代力量合作，至於這次的前瞻二期預算，柯說，全議場也只有民眾黨投反對票。所以對民眾黨來說，就是不同議題跟不同人合作。

柯文哲說，若因跟誰合作就變成誰的側翼、或變成小藍、小綠？民眾黨沒有這問題，民眾黨還是走自己的路。

但對於館長臉書發文說，民眾黨要走自己的路，不要當藍營側翼，柯文哲說，走自己的路沒有問題，他跟館長還是好朋友，會找時間拜訪館長。

民眾黨 國民黨 柯文哲

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