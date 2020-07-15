政黨財產申報出爐 1政黨未申報將罰百萬

內政部今公開各政黨108年度財務申報書表，今年各政黨的申報率達99%，113個應財務申報的政黨，僅有1個政黨未申報，若於公示送達生效後仍未依限申報，內政部依法將開罰100萬元。

內政部表示，政黨從事政治活動，可收取政治獻金，為確保政黨之組織及運作符合民主原則，財務公開透明至關重要。依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，經通知限期申報或補正，若仍未依限完成，則依法予以罰鍰。

內政部指出，今年度已申報的政黨當中，有「中華安青黨」1個政黨經限期補正仍未符合規定，已依政黨法規定，對該黨處以20萬元罰鍰。

另有「中國紅色統一黨」1個政黨未申報，因該黨限期補正通知函遭郵務退件而未能送達，內政部已刊登行政院公報辦理公示送達，若公示送達生效後仍未依限申報，將開罰100萬元。

各政黨財務書表的申報情形已依規定公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱。