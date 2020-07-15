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誣指涉弊張友驊道歉 陳菊：政治可以有立場但不能造謠

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
監察院長被提名人陳菊上午透過臉書，回應控告政論名嘴張友驊誹謗官司最後和解收場。圖／翻攝自陳菊臉書。
監察院長被提名人陳菊上午透過臉書，回應控告政論名嘴張友驊誹謗官司最後和解收場。圖／翻攝自陳菊臉書。

政論名嘴張友驊去年在電視政論節目批評時任高雄市長，現為監察院長被提名人陳菊涉弊，遭陳菊控告，昨天以張友驊道歉和解收場。陳菊上午透過臉書表示，政治可以有立場差異，也必須要有監督制衡，但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛。

陳菊說，真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟。

陳菊在臉書中表示，從2018年選前，部分名嘴開始在電視政論節目上，以許多憑空捏造的不實言論，抹黑她和她過去的市府團隊，有些內容甚至可以說是荒誕無稽，然而，這些假訊息卻隨著媒體、網路散播，更成了許多政治人物攻擊她、誣蔑她的素材。

陳菊說，為了捍衛她的清白與名譽、捍衛言論自由不被濫用、更捍衛得來不易的民主不被虛假的資訊混淆，她決定提出告訴。

陳菊指出，繼吳子嘉先生、張琍敏女士向她正式道歉後，張友驊先生也正式向她道歉，承認對她的指控全屬未經查證的不實謠言。

陳菊表示，這不僅證明她的清白，同時也嚇阻其他刻意散佈假訊息的人，提醒閱聽大眾注意訊息真偽，達成她提出訴訟的初衷。

陳菊說，生命的過程很多時候是孤單、蒼涼，「當曾參殺人式抹黑鋪天蓋地，謝謝大家的支持和信任，讓我有不放棄、再堅持下去的勇氣。」

陳菊 張友驊 假訊息 吳子嘉 高雄市 監察院

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