【今日最政點搶先看】藍續佔綠不清場 立院今難審監委

看膩了藍綠互罵口水戰，受不了垃圾新聞狂洗版。聯合新聞網整理今日最重要的政治新聞，讓您不只是看熱鬧，更要看懂門道。

立法院本周排定審查監察院人事權案，在經過昨藍綠衝突後，目前立院議場仍由藍委持續佔領；稍早傳出民進黨團今早發出甲級動員令再度集結消息，但被黨團否認。在議場內質詢台等設備未恢復原樣的情況下，今天立院如期進行監委被提名人審查機會不大，恐再度議事空轉一天。

國民黨立委昨天經過幾波衝突佔領議場後，昨晚也搬出大電扇、行軍床等裝備排班夜宿議場，揚言要一路杯葛到17日行使監委被提名人同意權投票日當天。據了解，朝野各黨團昨達成一定共識今天不會再有大動作造成衝突，但一早藍委仍繼續輪流看守議場，以防民進黨突襲式的以人數優勢進入議場內清場。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，目前規劃是今天不會有進一步的集結行動。鍾佳濱並呼籲，加上今天還剩2天的全院審查會，希望國民黨能夠讓立委善盡職責落實把關，對所有監委被提名人進行嚴格審查，早日結束佔領議場戲碼。