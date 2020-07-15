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蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
黃清龍撰寫新書「蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運」。圖/時報文化提供
黃清龍撰寫新書「蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運」。圖/時報文化提供

陳菊提名監察院院長引爆立法院風暴，飽受在野黨批評的她，在威權時代卻是讓當權者痛恨的黨外人士。由資深媒體人黃清龍撰寫的「蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運」，書中寫到蔣經國在日記中記載的陳菊，形容她是「讓蔣痛恨的陳菊」，蔣經國還因美國力保陳菊，多次在日記中痛罵美國。今昔對照，令人唏噓。

蔣經國日記2月在美國史丹福大學胡佛研究所公開，黃清龍第一時間前往查閱，完成此書。1970年代黨外運動崛起，黃清龍閱讀蔣經國日記，特別注意當時他對黨外人士的批評。他發現，在黨外人士之中，陳菊名字出現最為頻繁。

1978年6月28日，蔣經國在日記記下：「處理陳菊案」。7月9日又記：「美國問我政府有關陳菊案所採取的蠻橫態度，令人痛恨，無可忍矣！美國人的做法既惡毒又愚蠢。」7月10日再記：「陳菊案為一高度政治性之案件，處之以輕則將使國內反動分子益趨狂妄，處之以重則將引起美國之政治干涉，不論是輕是重，皆應以國家之利益為先，內奸外賊皆足以害我國也。」

7月14日記：「為陳菊案，美國對我加以壓力和恐嚇，其行為之卑鄙下流令人痛恨，益增余深愛我中國之情操。國與國之間只有利益關係，不可稍存任何之幻想也。」

8月21日記：「美國大使竟在其使館接見我國之罪犯，行為之卑鄙可悲。美國私通國內反動分子並予支持行之多年，美國所做之事無不害人害己，不知我將忍至何時，嗚呼痛哉！」

陳菊19歲五專畢業後，成為宜蘭省議員郭雨新的秘書。此後多年，一直幫郭聯絡全台灣的反國民黨人士。陳菊活動力很強，不只將老、中、青三代串連一起，當時黨外和海外人權團體的聯絡，雙方資訊的流通也是透過她。她同時是許多禁書的重要來源，等於是流動地下圖書館。即使郭雨新離開台灣流亡到美國後，陳菊仍然積極到處活動。

1978年6月中旬，警備總部搜索陳菊的住處，一週後在彰化天主教堂逮捕陳菊。這是自「自由中國」事件之後，台灣新一波民主運動中的第一個逮捕事件。根據當時警備總部的紀錄，警總搜索她住處是因為接獲密告，陳菊在自宅中排印「選舉萬歲」，同時收藏有雷震的反政府文件。陳菊被逮捕後數日，美國大使館向台灣政府查詢案情，7月6日陳菊被釋放。

對照日記的記載，黃清龍認為，如果不是美國的介入，陳菊不可能被釋放。而美國的介入包括大使出面過問、在大使館約見陳菊等，讓蔣經國深感痛惡，日記中甚至以「蠻橫」、「惡毒」、「愚蠢」、「卑鄙」、「下流」等不堪的字眼形容美國的做法。

然而當時美國與中華人民共和國的建交談判即將完成，台灣與美國的邦交岌岌可危，使得「陳菊案成為一高度政治性之案件」，對蔣經國來說十分棘手，「處之以輕則將使國內反動分子益趨狂妄」，「處之以重則將引起美國之政治干涉。」輕重之間該如何拿捏？難怪小蔣總統會氣得在日記大罵老美以洩憤。

黃清龍在書中附記寫道，這篇文章在媒體節錄刊出後，陳菊隔天於臉書回應:「當時我只是黨外的小妹，蔣經國筆下又痛恨又恐懼的不是我個人，而是黨外所追求的民主自由。威權統治者打壓我們，說我們是反動分子，跟外國勢力勾結，現在聽起來很好笑。」

陳菊 蔣經國 大使館

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