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廢除考監院露出曙光 柯建銘：盼這一屆就是末代考監院

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院國民黨團強力杯葛前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，讓廢除考監院的議題再成焦點，是否有機會完成廢考監院的憲改提案，民進黨團總召柯建銘表示，「露出一線曙光」，認為若朝野皆達成共識，未來有機會與公民投票權下修18歲一併處理，在2022年公投。他說，理想中「希望這就是末代考監院。」

柯建銘表示，廢除考監院的議題發酵，露出一線曙光，「說不定有機會」。他說，最理想的狀態，希望這一屆就是末代的考試院、監察院。

不過柯建銘認為，關鍵仍在於國民黨的意向，如果黨主席江啟臣，和黨團總召林為洲都說可以，說不定就能擺平黨內歧見，然而國民黨團現在只願讓不分區立委提出廢除考監院的提案，但是黨團仍不願意提出版本，顯然國民黨尚未解決其內部矛盾。他認為如果藍白合作，民眾黨應該說服國民黨連署他們的提案版本。

而針對今日國民黨團杯葛陳菊，民進黨團也舉行「譴責國民黨，拋棄憲政義務、破壞立院審查」記者會。民進黨團書記長鍾佳濱則在受訪時表示，民進黨向來主張廢除考試院、監察院，本次也開放黨團委員自由提案，由於民進黨團人數已達修憲提案的門檻，現已有幾個版本提出。

鍾佳濱也呼籲，江啟臣應明明白白的公開簽署，由民眾黨提出的廢考監院案，或者邀請民眾黨共同簽署國民黨的提案，民進黨團一定會樂於採取政黨合作，來加速促成憲政合理化。他也呼籲，民眾黨應該扮演關鍵角色，讓國民黨簽下切結，承諾不阻擋未來廢除考監院的提案。

國民黨 民進黨 民眾黨

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