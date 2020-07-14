為2024選舉做準備？ 朱立倫：平常心面對

國民黨前主席朱立倫今日下午與副總統賴清德共同出席美力台灣偏鄉巡演十周年活動，雖然兩人到達時間錯開，但仍同框致詞，朱立倫會後被問到是否已經在為了2024選舉做準備，他表示，剛剛他還與賴清德私下開玩笑，一定會被問這個問題，上次在蘭嶼也是巧遇賴清德，大家都是用平常心面對，未來的事情還遠。

朱立倫表示，過去每年他都會來參加這個活動，說不定賴清德還是第一次參加。他希望民進黨執政要像執政黨，不要如此傲慢只講權位、酬庸，就像監察院的提名讓國人不能接受。

針對今晚行程會參加全國議長聯誼會，朱立倫開玩笑說，他就想今天是與老朋友見面，被問到人家會說有企圖心，議長好朋友們都說大家都有企圖心，就是要好好聚聚，企圖心就是讓台灣會更好。

朱立倫也說，明天他會南上高雄輔選，與高雄市長補選候選人李眉蓁一起抽號次，他也一定會幫李眉蓁加油，一起掃街共同努力爭取更多支持。