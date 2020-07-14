朱立倫：抗爭不只一次 持續帶領民眾監督表達強烈意見

立法院今天進行監察院長被提名人陳菊審查，國民黨在立法院內外進行強烈抗爭並爆發衝突，國民黨前主席朱立倫下午表示，他與黨主席江啟臣討論，抗爭不是只有這一次，會持續帶領民眾監督，代表民眾表達強力的意見。

朱立倫表示，對國人來說，既然要提名監察委員與監察院長，重點是到底適不適任，民進黨堅持的是權位與酬庸，國民黨堅持的是，是非公理與正義。

朱立倫強調，所有國人對於監委提名人的質疑應該要說清楚講明白，不是照民進黨的方式，為了酬庸位置就一定要讓名單通過。

媒體詢問國民黨立委今日流血衝突，表現如何？朱立倫表示，立委們都是全力以赴，他也曾與江啟臣討論，抗爭不是只有這一次，會持續帶領民眾監督、代表民眾表達強力的意見。

針對綠委放話衝突一次打一次，朱立倫表示，如果民進黨如此傲慢，不願意接受社會大眾的質疑，就是要酬庸、要位置，那朝野就來商量直接廢除酬庸單位。