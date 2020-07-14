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朱立倫：抗爭不只一次 持續帶領民眾監督表達強烈意見

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫今天下午與副總統賴清德共同出席美力台灣偏鄉十周年活動，朱立倫特別主動向賴清德握手致意。記者王寓中／攝影
國民黨前主席朱立倫今天下午與副總統賴清德共同出席美力台灣偏鄉十周年活動，朱立倫特別主動向賴清德握手致意。記者王寓中／攝影

立法院今天進行監察院長被提名人陳菊審查，國民黨在立法院內外進行強烈抗爭並爆發衝突，國民黨前主席朱立倫下午表示，他與黨主席江啟臣討論，抗爭不是只有這一次，會持續帶領民眾監督，代表民眾表達強力的意見。

朱立倫表示，對國人來說，既然要提名監察委員與監察院長，重點是到底適不適任，民進黨堅持的是權位與酬庸，國民黨堅持的是，是非公理與正義。

朱立倫強調，所有國人對於監委提名人的質疑應該要說清楚講明白，不是照民進黨的方式，為了酬庸位置就一定要讓名單通過。

媒體詢問國民黨立委今日流血衝突，表現如何？朱立倫表示，立委們都是全力以赴，他也曾與江啟臣討論，抗爭不是只有這一次，會持續帶領民眾監督、代表民眾表達強力的意見。

針對綠委放話衝突一次打一次，朱立倫表示，如果民進黨如此傲慢，不願意接受社會大眾的質疑，就是要酬庸、要位置，那朝野就來商量直接廢除酬庸單位。

朱立倫 國民黨 民進黨

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