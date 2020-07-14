羅智強咬蘇揆護航女兒 政院反酸：惡意抹黑、缺乏美感

國民黨市議員羅智強今重提舊案，質疑行政院長蘇貞昌動用影響力，讓女兒蘇巧純拿下標案。行政院發言人丁怡銘今則表示，羅智強不斷用影射方式，認為評審委員當時有預知的超能力預測蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標，根本是惡意抹黑，希望羅多花點時間在美感提升上，不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次。

羅智強今在臉書貼文，再次質疑行政院長蘇貞昌三女兒的「二三設計」，幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，二三設計就拿到行政院一千萬元的標案。羅智強說，爸爸院長把功勞都做給立委女兒，另一個女兒再來賺標案、選舉錢，這就是民進黨的「蘇家天下」。

丁怡銘則表示，今年1月7日，羅智強就曾影射蘇巧純因為蘇貞昌取得標案一事， 政院幕僚當時就已出示公開資料打臉，因根據政府電子採購網資料，此標案為國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」展示研究與規劃設計採購案，是在2018年11月22日由台灣科學教育館上網公告標案、同年12月12日開標，標案審查時間是12月21日，而蘇貞昌則是在2019年1月14日才上任行政院長，相關時序網路上都查得到。

丁怡銘批評，羅智強不斷用影射方式，認為評審委員有預知的超能力預測蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標，根本是惡意抹黑。

丁怡銘說，蘇巧純經營的設計公司「二三設計」除了曾與雙北政府，也和7-11、誠品、伊甸基金會等合作過，例如在2013年朱立倫市長時的新北市政府，及2016年柯文哲市長的台北市政府，都有獲得政府標案，代表其公司及團隊能力受到政府與民間單位的肯定。

對於羅智強重提此事，丁怡銘說，羅智強將同樣的事情時隔半年又出來意圖抹黑造謠一次，實在令人不勝其擾，而設計是一門專業，羅智強在選舉文宣和日常的臉書貼圖都有缺乏美感的問題，希望可以多花點時間在美感提升上，不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次。