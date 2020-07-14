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再提二三設計標政院案 羅智強：民進黨的「蘇家天下」

聯合報 / 記者周志豪/台北即時報導
羅智強說，爸爸當院長，姐姐當立委，妹妹做什麼呢？負責當政治獻金的「出口」。 圖擷自羅智強臉書
羅智強說，爸爸當院長，姐姐當立委，妹妹做什麼呢？負責當政治獻金的「出口」。 圖擷自羅智強臉書

國民黨革實院院長羅智強今在臉書貼文，質疑行政院長蘇貞昌三女兒的「二三設計」，幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，二三設計就拿到行政院一千萬元的標案。羅智強說，爸爸院長把功勞都做給立委女兒，另一個女兒再來賺標案、選舉錢，這就是民進黨的「蘇家天下」。

羅智強說，爸爸當院長，姐姐當立委，妹妹做什麼呢？負責當政治獻金的「出口」。

羅智強說，光是2020選舉，蘇貞昌三女兒的「二三設計」，從姐姐的選舉入帳586萬，從蔡英文的選舉入帳180萬，總共766萬。羅智強表示，蘇巧慧跟蔡英文的政治獻金，想要給誰花，他也懶得管，但他要質疑的是，二三設計也幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，二三設計就拿到行政院一千萬元的標案，天底下有這麼巧的事？

羅智強質疑，蘇貞昌是不是用自己的影響力，拿行政院的標案，來還女兒競選時候的幫忙？身為行政院長，蘇貞昌必須給台灣人民一個交代。過去，蘇貞昌的解釋是，「二三設計得標日期是2019年1月7日，而他是在1月14日才就任行政院長，所以她女兒得標案，跟她沒有關係。」講這種話，真的是笑死人。

羅智強說，2019年1月7日，蘇貞昌的女兒，蘇巧慧的妹妹，去投行政院的標案，當時民進黨會不知道她跟蘇貞昌的關係，會不知道蘇貞昌已經內定行政院長？又要作官，又要拿標案，立委女兒救駕爸爸院長，爸爸院長把功勞都做給立委女兒，另一個女兒再來賺標案、選舉錢，這就是民進黨的「蘇家天下」。

蘇貞昌 2020選舉

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