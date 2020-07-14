一招能讓執政黨翻船？ 沈富雄：國民黨不聽就教民眾黨
總統府秘書長蘇嘉全的外甥、上櫃不鏽鋼廠唐榮前總經理張仲傑被控涉弊卻遭包庇。前民進黨立委沈富雄針對此事說明，他認為國民黨可以利用這次機會，對國營事業經營方針進一步檢討，藉此打動民心，沈富雄說「不排除是2024年讓執政黨翻船的重要地方」，他更直言如果國民黨不聽勸，那他就要去教民眾黨。
沈富雄在政論《少康戰情室》中表示，他認為國營事業一體多年來的毛病，是大家馬上就可以講得出來，沈富雄說「它（國營事業）延伸的弊病，甚至影響到總體經濟的變化，那我認為國民黨要在這方面加重，我覺得所有國營事業可以一起來討論」，他認為國營事業現在是「國有、官營、政府享」，應該要改成「國有、專業營、人民享」。
沈富雄直言「我有一個錦囊妙計啦，如果你們（國民黨）聽不進去的話，我就去教民眾黨」，他指出修改國營事業的經營方法，不是很單純的賣給民間，那會變成財團拿去了，那個效果不會更好，沈說「國營事業的整頓方案，如果能夠打動人民的心的話，我不排除是2024年讓執政黨翻船的一個很重要的地方。」
沈富雄補充我「國營事業的積弊太深了，而且是台灣的特有現象，所以讓不懷好心的財團占去，我覺得民心不服氣」，網友看完，有人認為「哈..當笑話聽一聽就好」、「唐榮案又會是個不會有結果的案子」、「如果國營業企業真的改為『國有、專業營、人民享』，那我想不會有太多人想要插手政治了」。
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