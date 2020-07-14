影／蘇貞昌與岳明小帆手搭帆船出海 向海致敬

行政院長蘇貞昌今天特地到宜蘭參加岳明國小「樂觀小帆手.海洋台灣夢」啓航，行政院今年大力推動「向海致敬」政策，他大讚岳明的海洋教育走在政府前頭，值得當成全國典範，隨後他跟小帆手搭乘帆船出航，以實際行動實踐向海致敬。

靠近海邊的宜岳明國小向來重視海洋教育，去年學生搭帆船航向日本石垣，今年再度搭乘國內重量級帆船「光腳號」，繞行台灣一周及重要島嶼，期間停靠7站，與學校進行海洋教育交流，共同宣示守護海洋資源。

學生寫信邀請院長蘇貞昌來參加啟航典禮，校方為了籌辦這次的樂觀小帆手.海洋台灣夢活動，向各界募集資源。蘇貞昌得知後，今當場允諾補助活動50萭元，並加碼補助1100萬元給岳明國小推動海洋教育，當成向海致敬教育的全國典範。

蘇貞昌與縣長林姿妙上午10點在蘇澳港碼頭搭船啟航，校長黃建榮親自帶隊及4名小帆手，岸邊一行人吹響海螺、敲響銅鑼，學生們演奏北管樂，歡送熱鬧出海，試航一海哩後回岸。

今天起32名學生將以三航段接力，展開27天共1500公里航程，搭乘國內最大34噸級重型帆船「光腳號」繞行台灣一圈及金門、綠島及澎湖離等完成夢想，成為國內青少年駕馭帆船繞航台灣本島與重要離島的創舉。