美指中國聲索南海主權完全非法 外交部重申四點原則

美國總統川普政府反對中國聲索南海主權，一改之前不在此類爭端選邊站的立場，美中對立局勢將加劇。外交部今天表示，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年認定中國的南海「九段線」主張沒有法律依據，此舉代表要抵制中國日益增強的行動，該行動旨在佔領資源豐富的南海和該地區較小的國家。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，外交部重申四點原則，包括南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行和飛越自由。

歐江安表示，中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域的和平與穩定，並共同保護及開發南海資源，我方對南海諸島主權立場從未動搖，堅守以和平解決爭端的原則也從未改變。我國反對任何聲索國企圖使用恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議。

歐江安表示，對於相關國家聲明各國對南海的主張應符合國際法規範，包括1982年「聯合國海洋法公約」，以及不承認與國際法相悖的主張，外交部對此表示歡迎，也促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，以共同維護區域和平與穩定。