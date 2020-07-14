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藍綠爆衝突 林為洲批：陳菊怎調查自己？

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
國民黨立法院黨團總召林為洲14日表示，陳菊最不適任的原因，是才剛卸任機關首長，有可能會審到自己的案子會失去公信力。（photo by 施凱文/台灣醒報）
國民黨立法院黨團總召林為洲14日表示，陳菊最不適任的原因，是才剛卸任機關首長，有可能會審到自己的案子會失去公信力。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「才剛卸任機關首長，怎麼能立刻擔任調查自己弊案的官員？」立法院14日原訂審查監察院被提名人，但引發國民黨反彈，不讓陳菊進入議場，國民黨立委費鴻泰及民進黨立委鍾佳濱都掛彩受傷。林為洲在媒體聯訪時指出，卸任機關首長後立刻就任檢察機關首長是前所未見，「這樣以後弊案的調查結果會有民眾信嗎？」

國民黨杯葛議事

立法院議場14日遭國民黨立委佔領杯葛議事，民進黨立委林俊憲受訪時表示，過去國民黨提名爭議人選，民進黨至少也會讓他們進入質詢場域。他痛批，國民黨的佔領行為是流氓，「如果國民黨硬要阻擋是一定會產生衝突，這對國家發展及政黨政治都是不好的影響，我覺得國民黨選擇這種手段非常愚蠢。」

「如果國民黨真的反對陳菊，更應該讓她站上備詢台接受質詢。」林俊憲認為，國民黨應該趁質詢時，與民眾一起審查陳菊的資格。但他也撂下狠話說，如果國民黨硬要如此，「那我們也只能奉陪。」對此，國民黨立法院黨團總召林為洲回應說：「我們只是阻擋你進來備詢，打架不是目的。」

國民黨立委們14日佔領議場，將備詢台推倒，拒絕審查監察委員被提名人一案。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「我們要讓人民知道為什麼我們要阻止，因為投票我們一定投輸你。」林為洲也還原早上的衝突狀況，他說：「國民黨團大概是在早上4點的時候，阻擋陳菊來立法院備詢，阻擋的過程中她還是強行進來。」他指出，陳菊用2台車掩人耳目，聲東擊西讓一台車先到青島東路，然後在鎮江街下車後順利進入立法院。

陳菊甫卸任機關首長

「國民黨會堅決反對史上最不適任的名單。」林為洲強調，陳菊最不恰當的地方是在擔任機關首長後馬上擔任檢察首長，這是前所未見，包括前院長張博雅、王建煊都離開機關首長職務超過10年。他指出，陳菊的屬下曾爆發許多弊案，有的在調查、有的已經彈劾，「即使不是她本人，難道機關首長不用付一點責任嗎？」

國民黨立委們14日佔領議場，拒絕審查監察委員被提名人一案。（photo by 施凱文/台灣醒報）

林為洲表示，對陳菊過去的民主貢獻是很欽佩的，「但她之前2個職位，包括總統府秘書長及高雄市長都是機關首長」，如果陳菊擔任監察院長後對她以前任內發生的弊案投票出來的結果是無罪或不成立，「民眾會相信嗎？」推擠衝突的過程中，國民黨立委費鴻泰遭割傷要動手術，民進黨立委鍾佳濱手受傷掛彩流血。

國民黨立委們14日佔領議場主席台，拒絕審查監察委員被提名人一案。（photo by 施凱文/台灣醒報）

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