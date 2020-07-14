快訊

熱帶性低氣壓突現家門口！明最接近台灣 不排除登陸

遽增的「惡意外國影響」：FBI局長揭露中共對美攻勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／布局2024？柯文哲升任綠營人士 北市：無選舉考量

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
周榆修升任北市社會局長後，原市長室主任職務，先由副發言人戴于文、柯隨行秘書李旻蔚出任柯文哲市長室副主任，新人事7月16日生效。記者林麗玉／攝影
周榆修升任北市社會局長後，原市長室主任職務，先由副發言人戴于文、柯隨行秘書李旻蔚出任柯文哲市長室副主任，新人事7月16日生效。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲團隊人事大調動，台北市政府副發言人戴于文今天表示，北市府今天晨會確認人事任命。新任社會局長由原市府顧問周榆修接任；至於秘書長薛春明退休後，新任秘書長由副秘書長陳志銘升任；新任副秘書長由原北市府參議林育鴻升任；至於周榆修升任社會局長後，原市長室主任職務，先由副發言人戴于文、柯隨行秘書李旻蔚出任柯文哲市長室副主任，新人事7月16日生效。

由於這次的人事大調動，升任社會局長的周榆修，過去一路陪著柯文哲打選戰，也仍是民進黨籍屬蘇系人馬；戴于文則是民進黨謝系出身，學生時代曾參與駐日代表謝長廷籌辦的「新文化工作隊」，2015年在市府前發言人林鶴明推薦下入府，去年9月出任北市府副發言人；至於李旻蔚是民進黨新北市議員李余典之女，2020年代表民眾黨參選新北市三重區立委選舉。

對於這次的人事大調動，外界質疑是政治導向，為佈局2024，繼任命謝立功出任民眾黨秘書長後，柯團隊也重用綠營人士，讓團隊藍綠平衡？對此，柯文哲公開行程都無回應。

戴于文則表示，外界各種人事任命的解讀，北市府都尊重，但相關人事佈局，市長柯文哲的考量，都是以順利市政推動出發，甚至市長進行相關人事徵詢時，也都沒有談到選舉，這次的市府人事大調整與選舉無關。

由於戴于文過去任市長秘書，跟行程時，曾幫柯文哲擋下抗議人事、台灣國成員陳峻涵丟的拖鞋，當時因戴幫柯文哲擋鞋，一戰成名，這次戴于文升任市長室副主任，被問及會不會與陳峻涵大和解？戴于文說，陳峻涵是他很敬重的前輩，願意繼續溝通。戴表示，市長柯文哲願意給年輕人學習的機會，出任市長室副主任後，會協助市長室業務，並進行跨局處政策整合。

柯文哲

延伸閱讀

北士科再度招商 北市府釋2大利多

台北市府16日人事調動 周榆修接掌社會局

被柯文哲當墊腳石？ 吳益政：民進黨怕柯文哲「大漢」就用離間

兒童新樂園推「小小水樂園」 柯文哲幫童推輪椅玩水

相關新聞

藍綠爆衝突 林為洲批：陳菊怎調查自己？

「才剛卸任機關首長，怎麼能立刻擔任調查自己弊案的官員？」立法院14日原訂審查監察院被提名人，但引發國民黨反彈，不讓陳菊進入議場，國民黨立委費鴻泰及民進黨立委鍾佳濱都掛彩受傷。林為洲在媒體聯訪時指出，卸任機關首長後立刻就任檢察機關首長是前所未見

影／布局2024？柯文哲升任綠營人士 北市：無選舉考量

台北市長柯文哲團隊人事大調動，台北市政府副發言人戴于文今天表示，北市府今天晨會確認人事任命。新任社會局長由原市府顧問周榆...

上館長節目沒付錢 高嘉瑜：還有晚餐跟產品

監察院公布2020總統大選政治獻金收支，意外揭露政治人物上網路節目「博恩夜夜秀」必須付費，民進黨立委高嘉瑜昨上「館長」陳...

綠擬修法約聘3年成準公務員 李眉蓁痛批：根本吃霸王餐

行政院修訂「聘約人員人事條例」，研議讓約聘人員進用滿3年，可擔任或兼任特定職務。國民黨高雄市長參選人李眉蓁批民進黨猶如吃...

幫推、投石惹議 林錦昌稱從未介入政府標案

公關公司「幫推」及「投石」日前遭爆料，這兩家在二○一六年蔡英文總統開始執政三個月內陸續成立的公司，四年來拿到的政府標案達...

「凡工」大選賺2700萬卻解散？蔡英文競選幹部回應了

日前2020年大選政治獻金公開上網，其中蔡英文總統的競選經費中，有超過2700萬元流向「凡工有限公司」，但最近該公司被質...

民進黨全代會19日登場 主打團結台灣、前進世界

民進黨全代會將於19日登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，當天由兼任黨主席的蔡英文總統親自主持，副總統賴清德、行政院...

參與國際組織被矮化成中國一省 北市資訊局回應了

台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, ...

參加國際組織變中國一省？ 北市議員：被吃豆腐北市無感

台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, ...

陳水扁回台南落葉歸根 中監：他已報備

前總統陳水扁日前透過臉書宣布搬回台南古都、落葉歸根；台中監獄今天表示，陳水扁先前已提出報備要搬至台南，中監仍會定期前往訪...

藍狂轟菊市府氣爆捐款 民進黨：韓國瑜有查出蛛絲馬跡？

立法院17日將行使監察院人事同意權投票，國民黨強力反對總統府前秘書長陳菊擔任監察院長，要求陳菊在氣爆善款爭議釐清之前退出...

德官網未置中華民國國旗 駐德處：努力改善台灣待遇

媒體報導德國外交部網站將中華民國國旗撤下，駐德代表處回應指報導內容有誤，德國官網基於一中政策本來就未顯示台灣的國旗，代表...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

「菊花開滿地爽，妳的笑容已難藏」 葉毓蘭改編「菊花台」諷刺陳菊

影／漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

澎湖有6萬大軍？「美國軍事專家」專文鬧笑話

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

國民黨指菊市府留用逾3億氣爆捐款 陳菊：惡意中傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。