影／布局2024？柯文哲升任綠營人士 北市：無選舉考量

台北市長柯文哲團隊人事大調動，台北市政府副發言人戴于文今天表示，北市府今天晨會確認人事任命。新任社會局長由原市府顧問周榆修接任；至於秘書長薛春明退休後，新任秘書長由副秘書長陳志銘升任；新任副秘書長由原北市府參議林育鴻升任；至於周榆修升任社會局長後，原市長室主任職務，先由副發言人戴于文、柯隨行秘書李旻蔚出任柯文哲市長室副主任，新人事7月16日生效。

由於這次的人事大調動，升任社會局長的周榆修，過去一路陪著柯文哲打選戰，也仍是民進黨籍屬蘇系人馬；戴于文則是民進黨謝系出身，學生時代曾參與駐日代表謝長廷籌辦的「新文化工作隊」，2015年在市府前發言人林鶴明推薦下入府，去年9月出任北市府副發言人；至於李旻蔚是民進黨新北市議員李余典之女，2020年代表民眾黨參選新北市三重區立委選舉。

對於這次的人事大調動，外界質疑是政治導向，為佈局2024，繼任命謝立功出任民眾黨秘書長後，柯團隊也重用綠營人士，讓團隊藍綠平衡？對此，柯文哲公開行程都無回應。

戴于文則表示，外界各種人事任命的解讀，北市府都尊重，但相關人事佈局，市長柯文哲的考量，都是以順利市政推動出發，甚至市長進行相關人事徵詢時，也都沒有談到選舉，這次的市府人事大調整與選舉無關。

由於戴于文過去任市長秘書，跟行程時，曾幫柯文哲擋下抗議人事、台灣國成員陳峻涵丟的拖鞋，當時因戴幫柯文哲擋鞋，一戰成名，這次戴于文升任市長室副主任，被問及會不會與陳峻涵大和解？戴于文說，陳峻涵是他很敬重的前輩，願意繼續溝通。戴表示，市長柯文哲願意給年輕人學習的機會，出任市長室副主任後，會協助市長室業務，並進行跨局處政策整合。