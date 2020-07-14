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綠擬修法約聘3年成準公務員 李眉蓁痛批：根本吃霸王餐

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
對於行政院修訂「聘約人員人事條例」，國民黨高雄市長參選人李眉蓁在臉書痛批民進黨猶如吃霸王餐，還吃好吃滿。圖／取自李眉蓁臉書
對於行政院修訂「聘約人員人事條例」，國民黨高雄市長參選人李眉蓁在臉書痛批民進黨猶如吃霸王餐，還吃好吃滿。圖／取自李眉蓁臉書

行政院修訂「聘約人員人事條例」，研議讓約聘人員進用滿3年，可擔任或兼任特定職務。國民黨高雄市長參選人李眉蓁民進黨猶如吃霸王餐，還吃好吃滿！並反問民進黨對手陳其邁對霸王餐提案及唐榮弊案等有什麼看法？強調她若當市長，必定捍衛文官體制。

李眉蓁今以「聘約3年直升公務員，叔叔們吃飽沒？」為題在臉書發文表示，對行政院修訂「聘約人員人事條例」，讓她聯想到就是口譯哥趙怡翔這類「根正苗綠」的民進黨自己人可透過此特例扶正，爾後更可名正言順任用成千上萬個口譯哥。

李眉蓁質問當權者，「你們有沒有看到高雄有許多年輕人，正在努力準備國考，希望為政府和民眾盡一分心力，也為自己找到養家餬口的工作，難道他們就要因為比較憨慢、比較不懂取巧，所以要剝奪他們的機會嗎？」

李眉蓁批政府就像一間知名速食餐廳，現在人民暫時交由民進黨經營，但這個經理人整天想的卻是透過黨產條例解散婦聯會、將水利會改制淪為提款囊中物、破壞文官體制讓親信人人有位置。等於把漢堡、雞塊、炸雞、薯條通通塞下肚，根本是吃了全套霸王餐，完全吃好吃滿、還吃免錢！

她並指出，最近熱門的「唐榮」弊案，蘇嘉全的姪子，一人得道、雞犬升天，長子得標、次子得標、老婆也得標，也是秉持吃好吃滿的概念，令人莞爾的是，經濟部竟把調查結果列為密件，而當時經濟部的上司、行政院副院長恰巧就是陳其邁。

李眉蓁問「邁當勞叔叔」陳其邁，對黨內的霸王餐提案、對唐榮弊案及每年參加公職人員考試的考生們有何看法？強調自己若當市長，必定捍衛文官體制！

李眉蓁 民進黨 霸王餐

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