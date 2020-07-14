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川普公衛官員：藥廠在夏季結束前開始生產新冠疫苗

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
美國政府高階官員13日說，藥廠預期在夏季結束之前開始生產潛在的新冠病毒疫苗。美聯社
美國政府高階官員13日說，藥廠預期在夏季結束之前開始生產潛在的新冠病毒疫苗。美聯社

財經網站CNBC報導，一位美國政府高階官員周一（13日）說，衛生官員和藥廠預期在夏季結束之前開始生產潛在的新冠病毒疫苗

美國的目標是在2021年初供應3億劑疫苗。該名官員在公共衛生及服務部（HHS）召開的電話記者會上表示，產製程序的準備工作已在進行中，即使還不確定是否有哪支疫苗有效。他說他們已經買進設備、確保有產製場所，並部分開始採購生產原料。

官員表示：「確切而言疫苗原料何時會開始生產和製作？很可能是距今四到六周。但我們會在夏天結束前積極產製。」

川普政府已選定四種潛在疫苗做為最可能的候選疫苗，這名高階官員周一說，候選名單可能加長。名單上的疫苗來自生技公司Moderna和嬌生。兩家公司可望在7月底前就候選疫苗進行第三階段的人體實驗。

疫苗

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