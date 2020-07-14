川普公衛官員：藥廠在夏季結束前開始生產新冠疫苗
財經網站CNBC報導，一位美國政府高階官員周一（13日）說，衛生官員和藥廠預期在夏季結束之前開始生產潛在的新冠病毒疫苗。
美國的目標是在2021年初供應3億劑疫苗。該名官員在公共衛生及服務部（HHS）召開的電話記者會上表示，產製程序的準備工作已在進行中，即使還不確定是否有哪支疫苗有效。他說他們已經買進設備、確保有產製場所，並部分開始採購生產原料。
官員表示：「確切而言疫苗原料何時會開始生產和製作？很可能是距今四到六周。但我們會在夏天結束前積極產製。」
川普政府已選定四種潛在疫苗做為最可能的候選疫苗，這名高階官員周一說，候選名單可能加長。名單上的疫苗來自生技公司Moderna和嬌生。兩家公司可望在7月底前就候選疫苗進行第三階段的人體實驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言